Convocatoria de España para el Mundial 2026: Lista de 26 jugadores

La Selección española ha convocado a 26 jugadores para el Mundial 2026. El jugador español Jesús Navas abrirá la cuenta atrás y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol hablará sobre la lista como la de todo un país. La Selección cuenta con grandes porteros y no está claro quién va a ocupar la portería en el Mundial. La primera prueba antes del Mundial será contra Irak en un partido amistoso que se jugará en A Coruña. La Selección llega al Mundial después de ganar la Eurocopa hace dos años y plantándose como una de las grandes favoritas para levantar el título.

El seleccionador ha tenido que cambiar sus planes debido a una lesión en uno de los jugadores clave del equipo. La ausencia del jugador del FC Barcelona se une a las de otros dos futbolistas que, aunque no han tenido la relevancia suficiente como para entrar en la lista del Mundial, tienen muchas papeletas de entrar en la lista gracias a sus altos rendimientos.

Uno de los nombres propios de esta convocatoria es el defensa, que no ha jugado ningún partido con la absoluta pero gracias a su rendimiento durante la temporada tiene muchas papeletas de entrar en la lista. Son otros dos futbolistas que pueden entrar entre los 26 seleccionados gracias a las bajas y a su alto rendimiento. Hoy en directo conoceremos la lista de convocados para el Mundial 2026.

El jugador español Jesús Navas abrirá la cuenta atrás y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol hablará sobre la lista como la de todo un país. Tan solo quedan 30 minutos para que Luis de la Fuente haga oficial la lista de convocados. La Selección cuenta con grandes porteros y no está claro quién va a ocupar la portería en el Mundial.

La primera prueba antes del Mundial será contra Irak en un partido amistoso que se jugará en A Coruña. La Selección llega al Mundial después de ganar la Eurocopa hace dos años y plantándose como una de las grandes favoritas para levantar el título. Tres jugadores clave de la Selección que llegan 'entre algodones' después de superar sus respectivas lesiones pero que bajo sorpresa estarán en la lista





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