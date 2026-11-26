El BOE publica la resolución del Ministerio para convocar 14.373 plazas en categorías A2, C1 y C2 con un plazo de 20 días hábiles para solicitar plaza.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la resolución definitiva de la Secretaría de Estado de Función Pública, formalizando una convocatoria masiva de 14.373 plazas para procesos selectivos en la Administración General del Estado. Esta publicación oficial marca el inicio del procedimiento administrativo para cubrir vacantes en las categorías profesionales A2, C1 y C2, consolidando una de las mayores oleadas de acceso al sector público en la última década.

Desglose de Categorías y Modalidades de Acceso

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública detalla que esta resolución abarca 10 procesos selectivos distribuidos en diferentes subgrupos profesionales. De las plazas totales, 6.508 se asignan al turno libre de acceso, permitiendo la participación de ciudadanos que no tengan vinculación previa con la administración, mientras que 7.865 plazas están reservadas para la promoción interna, favoreciendo la movilidad vertical de los funcionarios existentes.

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La estructura de estas oposiciones incluye tanto la categoría A2, correspondiente a personal técnico medio, como los niveles C1 y C2, que cubren funciones de clasificación y administración básica. Esta distribución refleja la estrategia del Gobierno para reforzar la plantilla estatal en distintos niveles jerárquicos, asegurando la continuidad de los servicios públicos esenciales y la eficiencia operativa de las instituciones.

Declaraciones del Ministro y Contexto Histórico

Óscar López, ministro de la Función Pública, ha calificado esta publicación como un día histórico en defensa del Estado de Bienestar y de la propia Función Pública durante su intervención en la diputación permanente del Congreso. El titular del departamento ha destacado que el actual Ejecutivo ha convocado casi 300.000 plazas públicas desde 2018, cifra que se incrementa con las publicadas este jueves y que contrasta drásticamente con las 64.000 plazas convocadas en periodos de gobiernos anteriores.

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Las fuentes del ministerio explican que esta resolución incluye plazas aprobadas en mayo del año pasado, así como algunas pendientes de las ofertas de empleo público de 2024 y 2025. Esta acumulación de procesos selectivos demuestra la intención política de reducir el déficit de plantilla estructural de la administración y responder a la demanda social de empleo estable y de calidad en el sector público.

Plazos de Solicitud y Modelo de Presentación

Las personas interesadas en optar a alguna de estas plazas dispondrán de un plazo estricto de 20 días hábiles para presentar sus solicitudes, computados a partir del viernes siguiente a la publicación oficial. Para formalizar la participación en estas pruebas selectivas, es obligatorio cumplimentar y presentar electrónicamente la solicitud de admisión en el modelo oficial 790, a través del Punto de Acceso General de la Administración General del Estado.

El procedimiento administrativo exige el cumplimiento riguroso de los requisitos de documentación y plazos para garantizar la imparcialidad del proceso. Los aspirantes deben verificar que cumplen con las condiciones específicas de cada grupo profesional y categoría antes de iniciar el trámite electrónico, asegurando que su candidatura sea admitida correctamente en la base de datos del sistema de oposiciones.

Metodología Opositiva y Actualización Temática

Los procesos selectivos se realizarán mediante el sistema de oposición para los aspirantes que se presenten por el turno de ingreso libre, evaluando exclusivamente sus conocimientos y capacidad teórica. Por el contrario, para aquellos que accedan por el turno de promoción interna, se aplicará el sistema de concurso-oposición, que valora tanto el mérito de la carrera administrativa previa como el desempeño en las pruebas específicas.

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El Ministerio ha informado que se han adoptado medidas concretas para continuar con la descentralización de las pruebas, acercando los centros de examen a los aspirantes y reduciendo las barreras geográficas. Además, los temarios se han actualizado integralmente, incluyendo en todos los casos materias obligatorias relativas a la igualdad, la transparencia, la protección de datos y el uso y riesgos de la inteligencia artificial, preparando a los funcionarios para los desafíos tecnológicos actuales.