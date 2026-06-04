Conversaciones entre EE.UU. e Irán generan mensajes contradictorios

Las conversaciones entre EE.UU. e Irán para poner fin a la guerra han generado mensajes contradictorios. El presidente Trump declaró que las negociaciones han ido "muy bien", pero el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que no se ha producido ningún avance significativo en los últimos días.

Las conversaciones entre EE. UU. e Irán para poner fin a la guerra han generado mensajes contradictorios. El presidente Trump declaró que las negociaciones han ido "muy bien", pero el ministro de Relaciones Exteriores de Irán , Abbas Araghchi , afirmó que no se ha producido ningún avance significativo en los últimos días.

La Cámara de Representantes aprobó una resolución para limitar los poderes bélicos de Trump en Irán, lo que supone una importante reprimenda al presidente y a su gestión del conflicto. Israel y Líbano acordaron implementar un alto el fuego, condicionado al cese de los disparos de Hezbollah y a la retirada de los operativos del grupo del sur del Líbano. La artista y activista por los derechos de las mujeres francoiraní Marjane Satrapi falleció a los 56 años.

Un comunicado del Palacio del Elíseo elogió la obra de Satrapi y afirmó que su trabajo cautivó a una audiencia global. Su fallecimiento supone la pérdida de una figura clave de la cultura francesa y de una artista profundamente comprometida con la libertad. Satrapi fue conocida principalmente por su exitosa novela gráfica autobiográfica publicada en 2000, que narraba su infancia en Teherán durante la Revolución Islámica.

Israel y Líbano alcanzaron otro acuerdo de alto el fuego destinado a poner fin a años de conflicto y, potencialmente, a lograr un acuerdo de paz más amplio entre ambos países. Pero es la tercera vez que acuerdan un alto el fuego, incluidos uno en noviembre de 2024 y otro hace apenas dos meses.

Un miembro de las fuerzas de paz de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas (UNIFIL) en Líbano falleció y otros dos resultaron heridos tras ser alcanzados por un proyectil de mortero en su posición cerca de Marjayoun, en el sur de Líbano





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