Conversaciones de los implicados en la presunta trama del 'caso Plus Ultra' sobre el rol de Zapatero y Ábalos en el rescate para la aerolínea en plena pandemia

Detectada la presunta trama, se analizaron conversaciones entre los implicados en la investigación del uso del dinero público para el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en cuyo centro estaban el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el ministro de Transporte, José Luis Ábalos. La investigación detuvo información como las acciones y conversaciones sobre cómo acceder a dinero y cómo influir en la política, y como la posible participación de la dirigente venezolana Paola, y cómo se veía la crisis como una oportunidad para encontrar coincidencias para el rescate de la aerolínea.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detectó conversaciones entre los implicados en la presunta trama del 'caso Plus Ultra' investigada por la Audiencia Nacional.

En estas conversaciones, se hablaba sobre el rol del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el rescate para la aerolínea durante la pandemia. Rodolfo Reyes, exconsejero de la compañía, consultaba a Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, sobre cómo obtener influencia política y cómo acceder a dinero y financiamiento.

Además, se aludía a la dirigente venezolana Paola y se decía que la crisis era una oportunidad para encontrar coincidencias. La trama podría haber influido en las diligencias sobre la concesión de la ayuda a la aerolínea abierta en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid en mayo de 2021





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