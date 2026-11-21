Los fundamentales crediticios de los mercados emergentes superan a los de los desarrollados. Deuda inferior y mejor gobernanza corporativa cambian el paradigma de inversión global actual.

La percepción tradicional de que los mercados emergentes (ME) constituyen un activo significativamente más riesgoso que sus contrapartes en los mercados desarrollados (MD) está experimentando una transformación estructural profunda. Aunque los diferenciales de rendimiento medio aún reflejan un componente de prima por riesgo, las líneas divisorias históricas entre ambos segmentos se difuminan aceleradamente. Esta convergencia no es superficial, sino que se fundamenta en un cambio drástico y sostenido de los indicadores macroeconómicos y financieros que definen la calidad crediticia de ambas regiones en el contexto económico global actual.

La Reversión del Análisis Soberano

La evidencia más contundente de esta tendencia inversa radica en la divergencia de las métricas crediticias soberanas entre ambos bloques económicos. Mientras que muchas economías desarrolladas enfrentan un deterioro claro y medible de sus balances, los mercados emergentes muestran una trayectoria opuesta y positiva. En años recientes, agencias de calificación de riesgo han rebajado la puntuación de potencias económicas como Estados Unidos y Francia, señalando vulnerabilidades en sus estructuras fiscales. Como contrapunto directo, alrededor del 75% de las acciones de calificación a nivel soberano registraron mejoras en los ejercicios de 2025 y lo que va de 2026.

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Este diferencial se debe fundamentalmente a la salud de los balances. Los niveles medios de deuda en países emergentes rondan el 60% del Producto Interno Bruto, una cifra muy inferior al 100% promedio observado en mercados desarrollados. Además, la disciplina de la política monetaria ha mejorado drásticamente. Los bancos centrales emergentes iniciaron sus ciclos de ajuste restrictivo en 2021, anticipándose a la Reserva Federal de Estados Unidos, que comenzó sus subidas en 2022. La agresividad en la contención inflacionaria fue notable, con el Banco Central de Brasil aplicando subidas de 1.000 puntos básicos frente a los 25 puntos de la Fed estadounidense.

Crisis de Gobernanza en Occidente

El único ámbito donde los emergentes muestran rezagos históricos es en ciertos indicadores de gobernanza institucional, aunque incluso aquí muchas naciones registran mejoras progresivas. Por el contrario, la estabilidad política en economías desarrolladas presenta fracturas significativas. En el Reino Unido, una rotación sin precedentes de primeros ministros ha generado incertidumbre crónica en las políticas públicas y la economía real. Esta inestabilidad ejecutiva afecta directamente la confianza de los inversionistas a largo plazo y la coherencia de la estrategia nacional.

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En Estados Unidos, la dinámica política frecuentemente resulta en cierres parciales y temporales del gobierno federal debido a desacuerdos sobre el techo de deuda y la financiación. Estos episodios no solo paralizan la actividad administrativa, sino que también erosionan la calidad crediticia del país al promover una laxitud fiscal incontrolada. Tales eventos estructurales debilitan la percepción de solvencia y contribuyen a un deterioro constante del saldo presupuestario, un fenómeno que contrasta con la mayor disciplina fiscal observada en muchas economías emergentes en desarrollo.

Disciplina Corporativa y Asignación de Capital

La mejora crediticia no se limita al ámbito gubernamental, sino que se extiende vigorosamente al sector empresarial de los mercados emergentes. Las corporaciones de estos mercados han experimentado una tendencia secular hacia la mejora del gobierno corporativo y la asignación estratégica de capital. Los directores financieros tienden a priorizar el mantenimiento de balances sólidos y la disciplina de capital, impulsados por un entorno histórico de mayor volatilidad política y económica. Esta necesidad de resiliencia ha obligado a una gestión más prudente y eficiente de los recursos.

Las decisiones actuales de inversión se basan en criterios estrictos de rentabilidad sobre el capital empleado, alejándose de la expansión indiscriminada del pasado. Como resultado, las métricas crediticias agregadas de las empresas emergentes superan holgadamente a las de sus homólogas desarrolladas. El apalancamiento neto en empresas emergentes se sitúa típicamente entre 1,0x y 2,0x, mientras que en mercados desarrollados oscila entre 2,5x y 3,5x. Esta diferencia estructural reduce el riesgo de insolvencia y mejora la capacidad de absorción ante choques económicos externos.

Diferenciales de Recuperación y Riesgo Real

A pesar de las ventajas competitivas, persisten desafíos operativos que requieren un análisis fundamental profundo. En casos específicos, las empresas emergentes pueden presentar funciones de auditoría internas y externas más débiles, junto con una mayor influencia política y un entorno regulatorio fiscal más volátil. El proceso de recuperación en caso de impago sigue siendo más complicado que en jurisdicciones desarrolladas. Sin embargo, los indicadores de recuperación de deuda sénior no garantizada se sitúan alrededor del 32%, un nivel comparable al esperado en mercados desarrollados, desmintiendo la creencia generalizada de que la recuperación es marginalmente menor.

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Los diferenciales de rendimiento han vuelto a niveles comparables con los de homólogos estadounidenses tras breves repuntes causados por eventos aislados como la guerra de Rusia contra Ucrania, el colapso del sector inmobiliario chino y la pandemia. Para los inversores globales, esta convergencia es un dato crítico: muchos mercados emergentes ofrecen ahora métricas crediticias más sólidas, economías de crecimiento acelerado y rentabilidades superiores, cambiando radicalmente la propuesta de valor de asignar capital a estas regiones frente a las tradicionales potencias económicas occidentales.