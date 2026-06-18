Convenio entre Notariado y Procuradores para acceso telemático a poderes notariales en pleitos

El Consejo General del Notariado y el Consejo General de Procuradores de España firman un acuerdo que permite a los procuradores consultar copias autorizadas electrónicas de poderes notariales para pleitos, mejorando la eficiencia y seguridad en los procedimientos judiciales.

La presidenta del Consejo General del Notariado , Concepción Pilar Barrio Del Olmo, y el presidente del Consejo General de Procuradores de España (CGPE), Alberto García Barrenechea, han firmado un convenio de colaboración que permitirá a los procuradores consultar de forma telemática las copias autorizadas electrónicas de los poderes notariales para pleitos.

Gracias a este acuerdo, los cerca de 10.000 procuradores en ejercicio podrán acceder, en la Sede Electrónica Notarial, a las copias autorizadas electrónicas de los poderes para pleitos en los que sean o hayan sido apoderados, así como conocer cualquier modificación o revocación total o parcial de dichos poderes. Estas copias electrónicas incorporan un Código Seguro de Verificación (CSV) que permite comprobar de forma permanente su integridad, verificar la existencia de notas de modificación y coordinación e, incluso, conocer si el poder ha sido revocado total o parcialmente.

Para hacer posible este servicio, ambas instituciones establecerán una conexión segura entre la Sede Electrónica Notarial y la Sede del Consejo General de Procuradores de España, que permitirá verificar la condición profesional de quien accede al sistema y remitir al Registro Electrónico de Apoderamientos Judiciales la información requerida. Impulso a los servicios digitales La entrada en vigor de la Ley 11/2023 permitió a los cerca de 2.800 notarios en ejercicio prestar diversos servicios online en la Sede Electrónica Notarial, dotada de los más altos estándares de seguridad tecnológica.

La norma también hizo posible la creación del protocolo electrónico notarial y la expedición de copias autorizadas electrónicas de los documentos notariales a personas físicas y jurídicas. La firma de este convenio se enmarca en el proceso de transformación digital de la Justicia y contribuye a los objetivos de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que persigue agilizar la tramitación de los procedimientos judiciales mediante un uso más eficiente de las nuevas tecnologías.

La posibilidad de acceder de manera inmediata y segura a las copias autorizadas electrónicas de los poderes para pleitos permitirá reducir tiempos de gestión, reforzar la seguridad de las actuaciones procesales y ofrecer un mejor servicio a ciudadanos y profesionales





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