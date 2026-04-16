Controversia en SEPI: Ex alto cargo investigado asistió a reuniones clave de rescates

El vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, admitió haber llevado a Vicente Fernández, ex presidente de la entidad e investigado por cobro de comisiones ilegales, a reuniones estratégicas relacionadas con rescates de empresas, incluyendo la operación de Duro Felguera y la venta de su filial Epicom. Las revelaciones, confirmadas por fuentes del sector, arrojan serias dudas sobre la transparencia y legalidad de los procesos de ayuda gubernamental.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ( SEPI ), organismo gubernamental encargado de gestionar rescates a empresas estratégicas, se encuentra en el centro de una profunda controversia tras revelarse la participación de un ex alto cargo bajo investigación en reuniones clave para la asignación de fondos públicos. Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI , reconoció haber asistido a un encuentro junto a Vicente Fernández , quien fuera presidente del grupo estatal, durante el proceso preparatorio del rescate a la empresa Duro Felguera . Esta reunión contó también con la presencia de José María Orihuela, CEO de Duro Felguera .

Las declaraciones de Lora se produjeron en el marco de la comisión de investigación del Senado centrada en las presuntas irregularidades cometidas por la SEPI. Sin embargo, información adicional obtenida por EL MUNDO a través de fuentes de la metalúrgica asturiana de la época proporciona detalles que van más allá de lo expuesto por el alto funcionario ante los senadores. Es particularmente llamativo que Fernández, quien supuestamente había sido destituido un año antes por la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, participara activamente en estas negociaciones. Lora justificó la presencia de Fernández argumentando la necesidad de su experiencia, al tiempo que negó cualquier tipo de irregularidad. Según sus palabras, la reunión tuvo lugar en el contexto de la gestión de la posible adquisición de una de las filiales de Duro Felguera, llamada Epicom, una empresa especializada en ciberseguridad, considerada crucial para la seguridad nacional.

En aquel momento, Duro Felguera se encontraba en un proceso de búsqueda de inversores, y la adquisición de Epicom se presentaba como un requisito indispensable para que el Gobierno procediera al rescate de la compañía. Las fuentes consultadas sugieren que la SEPI habría aprovechado la delicada situación financiera de Duro Felguera para hacerse con el control de Epicom. La presencia de Fernández en la reunión pareció ser crucial, ya que, según las mismas fuentes, José María Orihuela salió del encuentro con la firme convicción de que Vicente Fernández seguía siendo el verdadero presidente de la SEPI, información que transmitió a varios miembros del consejo de administración de Duro Felguera. Orihuela, además, mantenía una comunicación fluida y constante con el ex responsable de la SEPI.

El consejo de administración de Duro Felguera, a pesar de su reticencia inicial a vender Epicom al precio estipulado por la SEPI, se vio obligado a aceptar la operación para poder acceder al rescate. Finalmente, este rescate se materializó en marzo de 2021 por un importe de 120 millones de euros, suma que Duro Felguera aún no ha devuelto. En esas mismas fechas, se anunció la compra inicial del 40% de Epicom, con la opción de adquirir el 60% restante dos años después, en una operación conjunta con Indra y Oesia, sin ofrecer oportunidades a otras empresas interesadas.

La cuestión de si Vicente Fernández cobró alguna comisión por esta operación es actualmente objeto de investigación por parte de la Unidad Central Operativa (UCO). Las pesquisas se centran en una presunta trama orquestada por Fernández junto a Leire Díez, otra ex empleada pública de la SEPI. Bartolomé Lora admitió haber mantenido contacto con Fernández incluso después de su destitución, tratando asuntos oficiales de la SEPI. En respuesta a preguntas de senadores de distintos grupos políticos, Lora se mostró reacio a detallar el contenido de sus conversaciones con Fernández, aunque reconoció que se centraban fundamentalmente en temas relacionados con la experiencia previa del investigado en la SEPI.

Lora también reconoció la posibilidad de que Fernández hubiera mantenido reuniones con presidentes de empresas del grupo sin su presencia. Asimismo, Lora admitió haber tenido una reunión con Leire Díez durante la pandemia con el fin de establecer medidas de prevención de contagios. Sin embargo, el vicepresidente de la SEPI se negó a proporcionar detalles sobre por qué esta reunión se realizó específicamente con Díez, quien en ese momento trabajaba para Enusa, otra empresa del sector público.





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