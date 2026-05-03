Controversia en la Met Gala 2026: Bezos, Protestas y el Debate sobre la Desigualdad

La Met Gala 2026 se ve envuelta en la polémica por la participación de Jeff Bezos como patrocinador, las protestas por las prácticas laborales de Amazon y el debate sobre la desigualdad económica, a pesar de su importante recaudación de fondos para el Instituto del Traje.

La gala anual del Met, que se celebra este año el lunes 4 de mayo, siempre ha sido un evento que genera debate. Preguntas sobre la idoneidad de figuras como Karl Lagerfeld como tema central en 2023, la conveniencia de tener a TikTok como patrocinador en 2024, dada su reciente designación como amenaza para la seguridad nacional por parte del gobierno estadounidense, e incluso las extremas modificaciones corporales a las que se someten celebridades como Kim Kardashian, son recurrentes.

Sin embargo, la gala de 2026, que celebra la exposición complementaria “Costume Art”, una muestra que reúne ejemplos de vestuario de los diversos departamentos curatoriales del Museo Metropolitano de Arte, ha desatado una polémica particularmente intensa. En un contexto de creciente preocupación pública por la desigualdad económica, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha anunciado su ausencia al evento.

“Mi prioridad es la asequibilidad y hacer que la ciudad más cara de Estados Unidos sea accesible para todos, y es en eso en lo que concentraré la mayor parte de mi tiempo”, declaró recientemente a Hell Gate. La controversia se extiende a los patrocinadores de la noche.

Tradicionalmente, marcas de moda o gigantes tecnológicos como Instagram financian el evento, pero este año los principales benefactores son Jeff Bezos, cofundador y presidente ejecutivo de Amazon, y su esposa, Lauren Sánchez Bezos, quienes también ostentan el cargo de presidentes honorarios. (Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour, de Vogue, continúan siendo los anfitriones oficiales, mientras que Saint Laurent patrocina el catálogo de la exposición).

El anuncio de la participación de los Bezos provocó una ola de críticas en redes sociales, donde muchos usuarios, fervientes seguidores de la Met Gala, han llamado al boicot. Esta indignación se ha traducido en protestas reales organizadas por grupos como “Everyone Hates Elon” (Musk), quienes han inundado la ciudad de Nueva York con carteles instando a no asistir.

Uno de estos carteles reza: “La Met Gala de Bezos: patrocinada por la explotación laboral”, en referencia a las acusaciones de malas prácticas laborales que han perseguido a Amazon durante años. A pesar de las críticas, la gala sigue siendo una fuente importante de ingresos: el año pasado recaudó una cifra récord de 31 millones de dólares, superando con creces los 3,3 millones de dólares recaudados por la gala de apertura de la Filarmónica de Nueva York en 2025.

Max Hollein, director y CEO del museo, defiende la Met Gala como parte integral de “la historia de la filantropía estadounidense”, donde individuos de diferentes espectros políticos apoyan la cultura y diversas causas.

“Quizás ahora haya un mayor escrutinio, una mayor atención a este tipo de apoyo”, admitió. “Pero siempre estaremos agradecidos por el apoyo de diversas fuentes”. La Met Gala es la principal fuente de financiación del Instituto del Traje del Met, que alberga una colección de más de 33.000 objetos que abarcan siete siglos.

Aunque se suele afirmar que el Instituto del Traje es el único departamento del museo que se autofinancia, esto no es del todo cierto; todos los departamentos reciben fondos del presupuesto operativo general del museo y complementan estos fondos con recaudación de fondos. Los ingresos de la gala se destinan a la adquisición de prendas y accesorios, así como a la biblioteca de referencia del instituto, que cuenta con más de 800 publicaciones periódicas y 1.500 archivos de diseñadores relacionados con la historia de la moda y la indumentaria, que se remontan al siglo XVI.

También se utilizan para mantener un laboratorio de conservación, un espacio de almacenamiento y las salas de exposición del Instituto del Traje, incluyendo el Centro del Traje Anna Wintour, de 400 metros cuadrados, y las nuevas Galerías Condé M. Nast, de casi 1.140 metros cuadrados. Los salarios de su personal de 29 personas también se cubren con los fondos de la gala.

Las nuevas galerías, ubicadas junto al vestíbulo principal del museo, permitirán que las exposiciones del Instituto del Traje permanezcan abiertas durante más tiempo, ampliando el alcance y la magnitud de las muestras del departamento.

“Es una de las mayores colecciones de moda y vestuario que existen”, afirmó Hollein. La preservación y el almacenamiento de estas piezas son “más desafiantes y costosos” que los de dibujos o pinturas, señaló.

“Creo que es muy importante que la gente entienda que, cuando hablamos de la Met Gala, el dinero realmente se destina a preservar esta colección”. La presencia de figuras prominentes y las enormes sumas de dinero involucradas parecen ser los principales catalizadores de la controversia





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