Contratos Menores Hospitalarios: Un Canal Abierto a la Corrupción Ignorado por las Autoridades

El TJUE y la CNMC han señalado los contratos menores como una vía propicia para la corrupción y el sobrecoste en la contratación pública. A pesar de las advertencias y la información recopilada por organizaciones ciudadanas, las autoridades españolas no investigan el presunto abuso y fraccionamiento de estos contratos en los hospitales, especialmente en Madrid.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha advertido en reiteradas ocasiones a España sobre los riesgos que entrañan los umbrales establecidos en su legislación para los contratos de obras y servicios de menor cuantía, comúnmente conocidos como contratos menores . El TJUE considera que este elevado umbral es una de las principales vías que facilitan la corrupción en la contratación pública . Según el tribunal europeo, la adjudicación directa de contratos, es decir, a dedo, constituye la infracción más grave del Derecho comunitario en esta materia.

En la misma línea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estima que la falta de concurrencia en los contratos públicos genera sobrecostes cercanos al 25%, un porcentaje que coincide con el calculado por Transparencia Internacional a partir de casos de corrupción donde se ha eludido la competencia en la contratación pública. Los contratos menores se definen por importes inferiores a 15.000 euros (sin IVA) para suministros o servicios, y a 40.000 euros (sin IVA) para obras. Por debajo de estos límites, los contratos no requieren licitación pública, lo que permite su adjudicación directa. Además, las exigencias de publicidad son significativamente menores, lo que reduce la transparencia y elimina la competencia que podría llevar a una rebaja en el precio de adjudicación.

A pesar de estas limitaciones, las administraciones públicas recurren a ellos con gran frecuencia, buscando agilizar los trámites y procedimientos. Esto resulta en la formalización de cientos de miles de contratos menores anualmente. Los hospitales son usuarios particularmente habituales de esta figura, amparándose en la naturaleza específica de su actividad y la necesidad de urgencia en la atención al paciente.

A pesar de las continuas advertencias provenientes de las máximas instancias de justicia europea y de competencia nacional, hasta la fecha, ni la Fiscalía Anticorrupción, ni el Tribunal de Cuentas del Estado, ni la Cámara de Cuentas de Madrid, ni el Defensor del Pueblo, ni la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) han iniciado ninguna investigación formal sobre el uso sistemático y, en muchos casos, abusivo de los contratos menores en los hospitales madrileños. Tampoco se ha investigado el fraccionamiento de estos contratos, una práctica fraudulenta destinada a eludir los límites que definen un contrato menor y evitar los rigurosos requisitos de una licitación pública.

La falta de acción no se debe a una carencia de información. Desde 2019, Audita Sanidad, un colectivo ciudadano dedicado a la investigación de la gestión de la sanidad pública, ha estado remitiendo a todos los organismos mencionados informes detallados sobre los contratos menores adjudicados por los hospitales madrileños cada año, abarcando un análisis desde 2016, fecha en la que la Ley de Transparencia obligó a la publicación trimestral de estos contratos en los portales de transparencia. Sin embargo, a lo largo de siete años, la respuesta de estos organismos ha sido, o bien eludir su competencia, o bien archivar directamente las denuncias presentadas. Vicente Losada, economista y portavoz de Audita Sanidad, expresa su frustración: 'Nadie quiere abrir el melón de los contratos menores'. Explica que la investigación de estas prácticas es una tarea 'muy complicada' debido al volumen y la heterogeneidad de los datos, y además, 'traería consecuencias de todo tipo' si se confirmara la existencia de corrupción detrás del abuso y el fraude de ley.

Recientemente, el medio Público ha expuesto una serie de irregularidades detectadas en el Hospital de Alcorcón tras examinar cerca de 30.000 contratos menores adjudicados por el centro entre 2022 y 2024. Tanto la OIReScon como los órganos consultivos de contratación, a nivel estatal y autonómico, han emitido directrices y dictámenes claros sobre la correcta adjudicación de contratos menores y cuándo el fraccionamiento se considera fraudulento. La Intervención General de la Administración del Estado y sus homólogos autonómicos, encargados de supervisar la gestión contractual de los servicios de salud, incluyen en sus informes habituales reprensiones a los hospitales por el abuso de los contratos menores y su fraccionamiento para rebajar artificialmente los límites cuantitativos que los definen. A pesar de estas advertencias recurrentes, la práctica no parece modificarse.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) también abordó el uso intensivo de contratos menores, particularmente en la adquisición de medicamentos, en su Estudio sobre el gasto hospitalario del sistema nacional de salud publicado en 2020. Sus análisis revelaron que en España, el 68,6% de estas adquisiciones se realizaban mediante contratos menores y compras directas, es decir, al margen de los procedimientos de contratación pública y, por ende, obviando los principios de 'eficiencia, transparencia, competencia de mercado y rendición de cuentas'. La comunidad de Madrid superaba la media con un 71,5% de estas compras a dedo, seguida de Aragón con un 94,7%, Galicia con un 96,7% y Navarra con un 97,6%





publico_es / 🏆 5. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Contratos Menores Corrupción Contratación Pública Hospitales España

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sagardoy Abogados cobra del Hospital de Alcorcón con contratos menores desde hace una década pese a las advertencias de la IntervenciónEl despacho laboralista ha sido el adjudicatario a dedo de una treintena de 'consultorías' desde 2016 por un importe superior a los 130.000 euros, según el análisis llevado a cabo por 'Público'.

Read more »

Informe UCO señala a Koldo García como clave en contratos de mascarillas con BalearesLa Guardia Civil ha presentado un nuevo informe al juez del caso Mascarillas que apunta a Koldo García como figura central en la intermediación de contratos millonarios de material sanitario con el Govern balear en 2020. Se detalla un mensaje de WhatsApp de García a la entonces presidenta Francina Armengol y posteriores gestiones para la compra de mascarillas y PCRs.

Read more »

Presión Creciente en la UE para Regular el Acceso de Menores a Redes SocialesDiversos países de la Unión Europea, liderados por Francia y España, instan a Bruselas a establecer una regulación común que controle y restrinja el uso de redes sociales por parte de menores de edad, planteando la posibilidad de una edad mínima digital a nivel europeo. La Comisión Europea ha incrementado la supervisión de plataformas, pero aún no ha propuesto una reforma legal integral, aunque ha sancionado a sitios por incumplimiento de normativas de edad y ha iniciado investigaciones sobre contenidos perjudiciales.

Read more »

Casi 300.000 euros 'apalabrados' para las fiestas: investigan a dos concejalas de Vox en Las Torres de Cotillas por prevaricación'A un mismo proveedor, por ejemplo, se le pagó presuntamente más de 150.000 a través de once contratos menores', detalla el PSOE de la localidad murciana

Read more »

Nuevo informe de la UCO detalla contactos entre Armengol y trama Koldo en contratos sanitariosLa UCO de la Guardia Civil ha presentado un informe que revela comunicaciones entre Francina Armengol y la trama Koldo durante la pandemia sobre la contratación de material sanitario, contradiciendo versiones previas de la presidenta del Congreso.

Read more »

Ayuntamiento de Burgos busca cerrar caso de concejal con contratos nulos y incompatibilidadEl Ayuntamiento de Burgos implementará un protocolo para abordar la incompatibilidad y los contratos nulos incurridos por el concejal Borja Suárez, quien ostenta cargos en la Diputación y el PP provincial. Suárez argumenta desconocimiento de la ley y culpa a técnicos municipales por no haberle advertido sobre la imposibilidad de poseer más del 10% de una empresa y recibir contratos públicos. Su empresa, Eventos El Espino SL, obtuvo contratos municipales por valor de más de 8.000 euros y otros de Proburgos, todos declarados nulos. El Pleno ha tomado nota del protocolo para evitar futuras repeticiones, mientras que el secretario municipal explica que la incompatibilidad exigía una elección entre la empresa o el cargo antes de contratar, y que la intervención del concejal como 'socio pasivo' y su alegato de 'desamparo' no eximen de la normativa.

Read more »