Contrato laboral de Leire Díez con Zaño Sociedad Consultora SL

El contrato laboral entre Leire Díez y Zaño Sociedad Consultora SL, la empresa vinculada a Gaspar Zarrías, es opaco y no detalla las condiciones de la relación laboral entre ambos dirigentes socialistas. Además, la empresa no especifica si la relación laboral entre Díez y Zarrías se trató de un trabajo a distancia.

El contrato laboral que le hizo Gaspar Zarrías a Leire Díez , a través de su empresa Zaño Sociedad Consultora SL, es completamente opaco. En el documento, al que ha tenido acceso ABC, se hacen constar conceptos genéricos para no detallar las condiciones de la relación laboral entre ambos dirigentes socialistas.

Otra curiosidad es que pese a que el lugar de residencia de Díez estaba fijado en Portugalete (Vizcaya) por aquel entonces, con constantes viajes a Madrid, según se puede observar en el intercambio de mensajes entre ella y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, cuando era requerida por Santos Cerdán, el contrato no determina que se trata de un trabajo a distancia





abc_cultura / 🏆 62. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Leire Díez Gaspar Zarrías Zaño Sociedad Consultora SL Contrato Laboral Relación Laboral Actividades Atribuidas A La Denominada 'Fontan Crisis Política Exdirigente Andaluz Expresidente De La Sociedad Estatal De Partici Vicente Fernández Santos Cerdán Trabajo A Distancia Consultoría Redes Políticas Y Profesionales Incómodos Para La Dirección Socialista

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Leire Díez llamaba a Patxi López 'boniato con orejas' y 'subnormal'El periodista José F. Peláez ha hecho público cómo apodaba la fontanera del PSOE Leire Díez al portavoz del PSOE en el Congreso Patxi López.

Read more »

Así es Nervis Villalobos, el exviceministro venezolano bajo la lupa en el caso LeireEl juez Santiago Pedraz investiga si la trama vinculada a Leire Díez intervino en la concesión de la nacionalidad española al exalto cargo chavista, acusado en varias causas por corrupción y blanqueo.

Read more »

Interior también puso un servicio de contravigilancia a Pérez Dolset, mano derecha de Leire DíezLos detalles Desde Interior evitan ofrecer detalles sobre estos hechos, escudándose en que se trata de información de carácter reservado y admitiendo que con Leire Díez hicieron 'una excepción'.

Read more »

El juez del 'caso Leire' cita el 25 de junio como investigado al abogado de CerdánJacobo Teijelo, abogado de Cerdán, será investigado en la causa sobre la presunta trama que afecta al PSOE o al Gobierno por desestabilizar procedimientos judiciales...

Read more »