Análisis de las adjudicaciones multimillonarias a sociedades de Micaela Núñez y Eva Cárdenas durante el mandato de Alberto Núñez Feijóo, contradiciendo sus promesas de transparencia.

Alberto Núñez Feijóo asumió la presidencia de la Xunta de Galicia en abril de 2009 tras una campaña electoral centrada en la decencia administrativa y la regeneración democrática. Sin embargo, un análisis exhaustivo de los expedientes públicos revela que las compañías vinculadas a su hermana y a su cuñado multiplicaron sus ingresos con fondos autonómicos de manera significativa durante su mandato.

Aumento de facturación en empresas familiares

El Grupo Eulen, dirigido por Micaela Núñez Feijóo, registró un crecimiento exponencial en sus ingresos con la administración regional. Antes de la llegada del Partido Popular al poder, estas sociedades facturaban una media anual de 793.000 euros con la precedente gestión socialista y nacionalista. Durante los primeros ocho meses de 2009, esta cifra se disparó al recibir contratos desde hospitales hasta fundaciones públicas.

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De manera similar, Universal Support, empresa donde su cuñado Eva Cárdenas ostenta cargos directivos, experimentó un cambio radical en su relación comercial con la comunidad. Hasta antes de la pandemia, esta firma no mantenía vínculos contractuales con la Xunta, pero se convirtió en la principal beneficiaria de los recursos de emergencia sanitaria.

Beneficios con fondos de emergencia sanitaria

Los datos muestran que la empresa de Eva Cárdenas captó al menos 2,87 millones de euros mediante 15 contratos adjudicados en el año 2020. En 2021, la compañía recibió otros 8,85 millones a través de 28 adjudicaciones adicionales, lo que arroja un total de 11,72 millones de euros.

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La administración regional justificó estas grandes sumas mediante la vía de urgencia, un mecanismo habilitado para agilizar la lucha contra la enfermedad. Sin embargo, la Xunta no especificó las razones imperiosas de seguridad o secreto de Estado que exigía la normativa, a pesar de que los expedientes se registraron en modalidades que podían no corresponderle.

Contratos menores y desviación de recursos

Paralelamente, las sociedades vinculadas al Grupo Eulen obtuvieron más de 4,8 millones de euros entre 2018 y 2023 mediante contratos menores. Estas asignaciones, que sumaron otras 24 adjudicaciones de más de 700.000 euros, superaban la cantidad máxima legalmente establecida para esta modalidad, lo que habría requerido un concurso público.

Las autoridades no iniciaron ningún procedimiento judicial a pesar de las sospechas surgidas, aunque en mayo de 2024 se cesó a una prima del expresidente, Núñez Masid, por iniciar dos contratos por casi 4 millones antes de dejar su cargo en la gerencia del área sanitaria de Santiago.

Reacciones políticas y comisiones de investigación

En otoño de 2024, el BNG logró impulsar una comisión de investigación en el Parlamento gallego con el apoyo del PSOE, mientras el PP vetó la lista de comparecientes. El organismo reclamó 1.579 expedientes relacionados con estas empresas, de los cuales 433 correspondían al periodo anterior a 2009, evidenciando una trayectoria contractual que precedió a las promesas de regeneración democrática de Alberto Núñez Feijóo.