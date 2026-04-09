Contradicciones en el Testimonio de Carmen Pano en el Juicio contra Ábalos

La empresaria Carmen Pano, conocida por declarar la entrega de efectivo al PSOE, ha protagonizado contradicciones en el juicio contra José Luis Ábalos. Su testimonio sobre la entrega de 90.000 euros al partido ha sido cuestionado por sus inconsistencias, complicando la investigación sobre presuntas irregularidades en contratos sanitarios durante la pandemia.

Carmen Pano , la empresaria que saltó a la fama por afirmar haber transportado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en Ferraz , ha sido el centro de atención en el juicio contra José Luis Ábalos , celebrado en el Tribunal Supremo. Su testimonio, prestado en calidad de testigo, ha estado marcado por una serie de contradicciones que han puesto en entredicho la solidez de sus declaraciones.

Pano, que actualmente se enfrenta a cargos en una causa de hidrocarburos que se investiga en la Audiencia Nacional, junto con el empresario Víctor de Aldama, uno de los principales acusados en el juicio por presuntas irregularidades en contratos sanitarios durante la pandemia, ha tenido un papel crucial en esta vista oral.\Durante su comparecencia, Pano reiteró en múltiples ocasiones que efectivamente entregó los 90.000 euros al PSOE, siguiendo las instrucciones de Víctor de Aldama. Según su relato, la entrega se realizó en dos partes, cada una de 45.000 euros. No obstante, al ser interrogada sobre los pormenores de estas entregas, su relato se volvió inconsistente. En una primera instancia, Pano describió la situación de manera bastante directa: “Yo a Ferraz he ido dos veces a entregar 45.000 y 45.000 euros de parte del señor Aldama. La primera vez en un taxi y la segunda, con Gallego”. Detalló cómo, tras identificarse en la recepción de la sede socialista, le indicaron que subiera a la segunda planta. “Me estaban esperando nada más salir del ascensor, un señor”, afirmó, señalando que la entrega fue inmediata y que luego se marchó.\Sin embargo, la consistencia de su testimonio se desmoronó cuando fue sometida a preguntas de las defensas de Aldama y Koldo García. Las respuestas de Pano comenzaron a presentar notables discrepancias. Esta inconsistencia en sus declaraciones ha generado dudas sobre la veracidad de su testimonio y plantea interrogantes sobre su fiabilidad como testigo. El juicio, que busca esclarecer las presuntas irregularidades relacionadas con los contratos durante la pandemia, ha visto en el testimonio de Pano un elemento clave, pero las contradicciones detectadas complican la tarea de determinar la verdad. La investigación en curso y la implicación de figuras como Aldama y Koldo García, junto con las implicaciones de Pano en otra investigación relacionada con hidrocarburos, añaden complejidad al caso y requieren una cuidadosa evaluación de las pruebas





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