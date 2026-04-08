Consumo ratifica multa a Alquiler Seguro por cláusulas abusivas y abre la vía judicial

El Ministerio de Consumo confirma la multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por incluir cláusulas abusivas en sus contratos de alquiler, iniciando ahora un proceso judicial tras la desestimación del recurso de alzada. Se señalan diversas prácticas que perjudican a los inquilinos.

El ministro de Consumo , Pablo Bustinduy, ha ratificado la sanción impuesta a Alquiler Seguro , desestimando el recurso de alzada presentado por la agencia inmobiliaria contra la multa de 3,6 millones de euros. Esta decisión confirma la postura del ministerio, que determinó en diciembre que Alquiler Seguro había incurrido en cláusulas abusivas de manera generalizada y deliberada en sus contratos de arrendamiento.

Tras este rechazo, se abre ahora la vía judicial, donde la empresa podrá presentar un recurso contencioso-administrativo. Mientras no haya una sentencia firme, Alquiler Seguro no estará obligada a modificar las cláusulas de sus contratos ni a abonar la multa. La Secretaría General de Consumo y Juego no solo impuso una sanción económica, sino que también ordenó a Alquiler Seguro la eliminación de seis cláusulas consideradas abusivas y la cesación de la exigencia del pago de un estudio de solvencia a los inquilinos.\El ministerio fundamenta su decisión en una serie de prácticas que considera perjudiciales para los consumidores. Entre ellas, destaca la contratación obligatoria del Servicio de Atención al Inquilino (SAI) y de seguros de hogar, el cobro de intereses por la devolución de recibos, la exigencia de costes por posibles reclamaciones judiciales y el estudio de solvencia, así como la inclusión de los inquilinos en ficheros de morosos en caso de impago, sin importar la cuantía. Estas prácticas, calificadas como seis infracciones muy graves y una grave, se encuentran plasmadas en los modelos de contrato de Alquiler Seguro y suponen un incumplimiento total de las obligaciones establecidas por la ley. Consumo denuncia que, con el SAI, la agencia intenta eludir la prohibición del cobro de gastos de gestión y formalización impuesta por la Ley de Vivienda. Asimismo, el ministerio alega que Alquiler Seguro busca evitar la aplicación de leyes que protegen a la parte más débil del contrato, el arrendatario, incluyendo aquellas que salvaguardan el derecho fundamental a la protección de datos personales. La resolución sancionadora subraya que Alquiler Seguro se aprovecha de la escasez de vivienda en alquiler para imponer condiciones injustificadas sobre prestaciones no solicitadas, explotando la situación de inferioridad de los inquilinos y prevaliéndose de su predominio en el sector.\La resolución destaca que Alquiler Seguro, con su volumen de contratos (76.000 contratos de arrendamiento para más de 97.400 inquilinos), tiene la capacidad de imponer condiciones de forma autónoma, sin posibilidad de negociación por parte de los arrendatarios. El ministerio calcula que la inmobiliaria ostenta una cuota de mercado del 33,5% en el sector del alquiler garantizado, siendo la primera por facturación en este segmento. El proceso sancionador se inició a raíz de una denuncia presentada por la asociación de consumidores Facua en noviembre de 2023, a la que se sumaron posteriormente el Sindicato de Inquilinas, la OCU y un particular. Alquiler Seguro argumentó en su recurso que el ministerio había predeterminado el resultado del procedimiento, basándose en presunciones y opiniones, e ignorando la documentación aportada por la empresa. También alegó que se había interpretado la normativa sobre consumidores de manera exorbitante, vulnerando el derecho a la libertad de empresa y a la propiedad privada. Consumo, al rechazar los argumentos, recordó que solo las sentencias del Tribunal Supremo sientan jurisprudencia, desautorizando así las sentencias de primera instancia que Alquiler Seguro esgrimió a su favor, e insistiendo en la primacía de los derechos de los consumidores sobre la libertad de empresa





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