Consumo exigió bloqueo de pisos turísticos ilegales en Madrid a dos plataformas

El Ministerio de Derechos Sociales identificó más de 8.000 anuncios ilegales en plataformas digitales y requirió su bloqueo ante la inacción del Ayuntamiento de Madrid.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado un procedimiento formal contra dos grandes plataformas digitales de alquiler turístico que operan en España. Esta acción administrativa busca sancionar la presencia masiva de anuncios de viviendas que carecen de la habilitación turística necesaria o que incumplen las normas vigentes, afectando significativamente al mercado inmobiliario de Madrid.

Identificación de anuncios irregulares en plataformas

La Dirección General de Consumo realizó un rastreo exhaustivo que permitió detectar un total de 8.352 anuncios ilícitos distribuidos entre dos grandes plataformas. De este total, 7.199 anuncios se localizaron en una primera plataforma, mientras que la segunda contenía 1.153 anuncios identificados como irregulares. La mayoría de estos anuncios carecían del número de registro obligatorio, un requisito fundamental para la legalidad del negocio turístico en la comunidad.

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En el caso específico de los anuncios que utilizaban una identificación falsa, se trató de alojamientos que empleaban la modalidad de alquiler habitacional. Sin embargo, el contenido publicitario no ofertaba solo una habitación, sino el alojamiento turístico completo, lo que constituye una infracción grave. Esta práctica busca eludir las restricciones legales aplicables al sector turístico mediante la falsificación de la naturaleza del servicio ofrecido.

Marco legal y requisitos de duración mínima

El Real Decreto-ley 29/2026 del 6 de octubre establece el marco normativo que obliga a que los alquileres temporales superen, al menos, los 31 días de estancia. Por norma general, estas estancias no pueden exceder los 12 meses, salvo excepciones muy concretas. Los anuncios identificados por Consumo violan directamente esta disposición al ofrecer reservas con duraciones inferiores a las permitidas por la ley.

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Este nuevo procedimiento abierto por Consumo contra la publicidad de pisos turísticos ilegales llega tras la comunicación del pasado 22 de octubre a una de estas plataformas. En dicha comunicación, se informó de que se habían localizado 4.443 anuncios ilícitos únicamente en la ciudad de Madrid, procediéndose al bloqueo de los mismos en la plataforma digital correspondiente.

Respuesta del Ayuntamiento de Madrid

No obstante, la medida de bloqueo ha mostrado limitaciones geográficas significativas. El Ministerio ha remitido una carta al Ayuntamiento de Madrid para advertir sobre el bloqueo de estos anuncios, pero también para señalar que se mantienen activos para aquellas personas que acceden desde fuera de España. Con esta carta, Consumo busca dar toda la información sobre estos casi 4.500 pisos turísticos ilegales para que el consistorio pueda actuar de manera más efectiva.

Más de la mitad de los anuncios de alquiler de una vivienda son de temporada o por habitaciones. Los datos no responden a que haya una mayor demanda de este tipo de viviendas, sino a un desvío de los pisos disponibles del mercado residencial hacia el turístico. Esta situación presiona los precios y reduce la oferta para residentes, un problema que el Ministerio quiere mitigar con estas intervenciones.

De esta forma, Barragán recuerda en la misiva que este tipo de publicidad contraviene también la normativa reguladora sobre viviendas de uso turístico aplicable en Madrid. Al tiempo, se informa que el ayuntamiento puede comunicarse con esta plataforma para solicitar el bloqueo de estos anuncios fuera de España, cerrando así la brecha que permite a turistas internacionales seguir reservando ilegalmente.

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Detalles técnicos para la intervención municipal

En este sentido, Consumo ha trasladado al consistorio madrileño la identificación única (ID) de los anuncios, así como la dirección web de cada anuncio. Se incluyó la fecha de comprobación de cuándo se realizó la detección, expresada en tiempo universal coordinado (UTC). Esto asegura que la evidencia sea temporalmente precisa y verificable por las autoridades locales.

El traspaso de información también incluye la reserva mínima que ofrecen estos alojamientos. Es decir, el número mínimo de noches por el que la plataforma permite reservar el alojamiento, y en el que se reflejan valores comprendidos entre 1 y 30. Estos datos concretos permiten a las autoridades validar rápidamente el incumplimiento de la normativa de estancias mínimas impuesta por el Real Decreto-ley 29/2026.