Consumo confirma multa de 3,6 millones a Alquiler Seguro por abusos a inquilinos

El Ministerio de Consumo sanciona a Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros por prácticas abusivas contra los inquilinos, tras desestimar el recurso de la empresa. La multa, ahora firme, se debe a múltiples infracciones, incluyendo la imposición de gastos indebidos y la inclusión de cláusulas abusivas.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado este miércoles la sanción de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra sus inquilinos. Esta decisión se produce tras desestimar el recurso presentado por la empresa y agotar la vía administrativa, consolidando así la multa propuesta en diciembre de 2025.

El ministro Pablo Bustinduy ha firmado la resolución que ahora es firme, después de las denuncias presentadas por organizaciones de consumidores como Facua, el Sindicato de Inquilinas y la OCU. La sanción se basa en la constatación de seis infracciones muy graves y una grave cometidas por la empresa, evidenciando un claro aprovechamiento de su posición de predominio en el mercado, según señala el Ministerio en una nota informativa. Estas infracciones han afectado a numerosos inquilinos y han vulnerado sus derechos de forma significativa.\Entre las prácticas abusivas sancionadas se incluyen la imposición a los arrendatarios de gastos que no les corresponden, tales como la obligatoriedad de contratar un servicio de atención al inquilino dentro de los gastos de gestión inmobiliaria, la contratación de un seguro de hogar en beneficio de la parte arrendadora, cargos por reclamaciones incluso cuando no eran imputables al arrendatario, y cargos por reclamaciones judiciales, aunque no existiera condena en costas. Además, la resolución también señala la inclusión de cláusulas que permitían la inscripción de los arrendatarios en ficheros de morosos sin que existieran deudas exigibles, así como la limitación del derecho de desistimiento en determinados contratos. Consumo ha recordado que la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato, reforzando así la protección de los consumidores y estableciendo límites claros a las prácticas comerciales de las empresas del sector. La multa total, que asciende a 3,6 millones de euros, se desglosa en varias sanciones, entre ellas una de un millón de euros, otra de 990.900 euros, tres de 500.000 euros, una de 100.001 euros y una de 10.001 euros. \La resolución no solo implica una sanción económica, sino que también obliga a Alquiler Seguro a eliminar las cláusulas consideradas abusivas y a corregir los incumplimientos detectados. Adicionalmente, se les exige hacer pública la sanción y la identidad de la sociedad responsable, lo que contribuye a la transparencia y a la información de los consumidores. Consumo también ha aprovechado esta oportunidad para advertir a los grandes fondos e inmobiliarias sobre la importancia de cumplir con las nuevas regulaciones, especialmente en lo referente a las prórrogas de los alquileres. Con la entrada en vigor de la prórroga a los contratos de alquiler y el límite del 2% en la actualización anual de la renta, el Ministerio busca proteger a los inquilinos en un contexto de aumento de los precios de la vivienda. Este contexto se ve agravado por el incremento del precio de la vivienda libre, que en 2025 registró su mayor alza en 18 años, con ciudades como Madrid y Barcelona liderando los precios más altos, llegando a los 10.000 euros por metro cuadrado en algunos barrios. Esta situación dificulta aún más la posibilidad de ahorrar para adquirir una vivienda en propiedad, haciendo que el alquiler sea una opción menos atractiva para muchos ciudadanos





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