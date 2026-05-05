Consorcio social gana el concurso para gestionar las viviendas de Casa 47

Un consorcio liderado por empresas con un enfoque social ha sido seleccionado para gestionar las viviendas públicas de Casa 47, un proyecto de 62 millones de euros. La puntuación técnica favoreció a Emerald Impact y sus socios, destacando su modelo de beneficio limitado y programas de apoyo integral.

Un consorcio liderado por empresas con un fuerte compromiso social ha resultado ganador en el concurso convocado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para la gestión de las viviendas públicas que se integrarán en Casa 47 , un proyecto dotado con un presupuesto de 62 millones de euros.

Las actas de la licitación, consultadas por Europa Press, revelan que la unión formada por Emerald Impact, Guinot Prunera, Ingeus y Fantastic 4 Real Estate ha obtenido la puntuación técnica más alta en todos los lotes a los que se ha presentado. Esta victoria subraya una tendencia creciente hacia la priorización de enfoques sociales en la gestión de la vivienda pública, alejándose de modelos puramente comerciales.

Emerald Impact, que se define como el primer operador de gestión integral de vivienda social y asequible bajo un modelo de lucro limitado, se constituyó como una Sociedad de Beneficio e Interés Común (SBIC), una figura legal creada por el Gobierno en 2022 para asegurar que las empresas cumplan con objetivos sociales y medioambientales específicos. Esta estructura legal innovadora permite a Emerald Impact equilibrar la rentabilidad con el impacto social positivo, un factor clave en la evaluación de las propuestas.

Ingeus, otro miembro del consorcio, se distingue por su dedicación a la implementación de programas de acompañamiento integral diseñados para superar barreras en los ámbitos laboral y residencial, lo que demuestra un enfoque holístico para abordar las necesidades de los inquilinos. La exclusión de empresas como Alquiler Seguro, especializada en la protección de los propietarios contra impagos, e Hipoges, controlada por el fondo británico Pollen Street, por no alcanzar la puntuación mínima requerida, resalta la importancia que se ha dado a los criterios sociales y técnicos en este proceso de selección.

Hipoges, aunque inicialmente excluida por un problema con los plazos de presentación de la documentación, fue readmitida tras presentar un recurso, pero finalmente no logró superar los umbrales técnicos establecidos. En el lote que abarca Andalucía, Illes Balears, Canarias, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid, donde el consorcio de Emerald no se presentó, la unión de Serveo (Portobello Capital) y La Factoría ha obtenido la mejor puntuación.

La Factoría es una empresa especializada en la gestión pública y la vivienda social, lo que la convierte en un competidor sólido en este ámbito. Sin embargo, es crucial recordar que la puntuación técnica representa solo el 48% de la puntuación total, lo que significa que la puntuación económica jugará un papel determinante en la selección final de las empresas ganadoras.

Las ofertas de Emerald han superado los 40 puntos en los lotes de Asturias y Galicia, Comunitat Valenciana y Murcia, y Catalunya, Navarra y Euskadi, superando significativamente a las demás propuestas. Serveo, que se ha presentado a todos los lotes, sigue de cerca a Emerald con puntuaciones que rondan los 40 puntos, mientras que el resto de los grupos generalmente se sitúan por debajo de los 30 puntos.

Entre las empresas que continúan en el concurso se encuentran M&P Ledesma y Asociados-Fundació Hàbitat-Property Technology, Provivienda, Savills, Servihabitat y Solvia, todas ellas a la espera de que se evalúe su oferta económica. La variable económica, que representa 52 puntos, se desglosa en tres componentes principales: el precio, que puede otorgar hasta 37 puntos; la dotación de medios humanos por encima del mínimo exigido, que aporta hasta 10 puntos; y la reducción de plazos para la realización del proceso de incorporación de las viviendas a Casa 47 (on-boarding), que puede sumar hasta 5 puntos adicionales.

La evaluación técnica de las ofertas ha tenido en cuenta una serie de elementos clave, como los procedimientos y medidas propuestos para la gestión extrajudicial y amistosa de la morosidad, así como para la reducción de la morosidad en general. También se han valorado los programas de fidelización y concienciación de inquilinos, así como los procedimientos para la prevención, detección y atención temprana de situaciones de riesgo de pérdida de vivienda.

Estos criterios reflejan el compromiso del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con la protección de los inquilinos y la promoción de una gestión responsable de la vivienda pública. La importancia dada a la gestión de la morosidad y la prevención de desahucios subraya la preocupación por garantizar la estabilidad residencial de los inquilinos. La inclusión de programas de fidelización y concienciación demuestra un enfoque proactivo para fomentar una relación positiva entre propietarios e inquilinos.

En definitiva, el proceso de selección de los gestores de las viviendas de Casa 47 ha sido riguroso y transparente, priorizando tanto los criterios técnicos como los sociales. La decisión final se basará en una evaluación exhaustiva de las ofertas económicas, pero la alta puntuación obtenida por el consorcio de Emerald Impact sugiere que las empresas con un fuerte compromiso social tienen una ventaja significativa en este concurso.

El resultado de este proceso tendrá un impacto importante en la forma en que se gestiona la vivienda pública en España, sentando un precedente para futuros concursos y promoviendo un enfoque más sostenible y equitativo en el acceso a la vivienda





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