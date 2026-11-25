El mecánico Ebenezer explica por qué la temperatura exterior determina la viscosidad del aceite y advierte sobre los daños por un lubricante incorrecto en arranques en frío.

La elección del aceite adecuado para tu vehículo depende directamente de la temperatura a la que se encuentra estacionado, ya que el arranque en frío es el factor determinante para proteger el sistema del motor. Según advierte el experto mecánico de TikTok, el lubricante no se comporta de la misma manera bajo distintas condiciones climáticas, lo que exige adaptar el tipo de aceite al clima donde duerme el coche.

La viscosidad y la temperatura exterior

El comportamiento del fluido cambia drásticamente en función de la temperatura ambiente, un factor clave que debe tenerse en cuenta para usar el aceite correcto. El mecánico ilustra este fenómeno mostrando cómo actúan distintas densidades dentro de cilindros con una bola metálica, evidenciando que la viscosidad varía según el entorno.

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Para el mismo motor existen diferentes viscosidades de aceite en función de la temperatura donde vayas a tener ese vehículo, y cuando el coche ya está caliente, la viscosidad se mantiene porque la temperatura de trabajo es siempre la misma. Sin embargo, en un arranque en frío, si tienes el coche a menos de 20 grados Celsius, el aceite se vuelve espeso y afecta negativamente al circuito.

Consecuencias del lubricante inadecuado

Elegir un lubricante que no cumpla con la viscosidad o las especificaciones normativas del fabricante acelera el deterioro en las piezas y puede causar daños graves al sistema de lubricación. El desgaste prematuro por la fricción directa entre metales es motivo suficiente para que se formen virutas y depósitos de barniz en los pistones, comprometiendo la integridad estructural.

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Circular con un lubricante inadecuado también provoca ruidos anómalos en el motor, pérdida de rendimiento y mayores emisiones contaminantes, lo que reduce la eficiencia general del vehículo. Estos síntomas son indicadores claros de que el aceite no está cumpliendo su función de proteger las componentes internas ante las exigencias del arranque.

Prevención y buenas prácticas

Para prevenir este desgaste cuando el lubricante aún se encuentra en reposo en el cárter, se aconseja esperar a que coja un poquito de temperatura y que los materiales se lubriquen correctamente antes de iniciar la marcha. No se debe acelerar el coche en los primeros segundos de arranque, ya que todo el aceite debe subir primero para garantizar la protección inmediata.

Este proceso asegura que el circuito esté debidamente protegido desde el momento en que se enciende el vehículo, evitando la fricción seca que daña los metales. Adaptar el tipo de aceite al clima donde duerme el coche es esencial para mantener la longevidad del motor y evitar reparaciones costosas por un uso incorrecto del lubricante.