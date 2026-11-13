Consejos del Dr. Juanjo López para entrenar como profesional

El Dr. Juanjo López, médico de Carlos Alcaraz, revela cinco principios de élite para reducir lesiones y mejorar la movilidad física en el día a día.

El traumatólogo deportivo Juanjo López Martínez ofrece una guía práctica basada en la medicina de élite para mejorar la condición física general y prevenir lesiones en la vida cotidiana. Como médico personal del tenista profesional Carlos Alcaraz, el Dr. López ha identificado cinco principios fundamentales que permiten a cualquier persona aumentar su constancia y bienestar sin necesidad de seguir rutinas extremas.

Principios de fuerza y recuperación física

Los expertos en medicina deportiva enfatizan que los hábitos de los atletas de alto rendimiento pueden adaptarse para reducir el riesgo de lesiones y mejorar la calidad de vida de personas comunes. La estrategia central consiste en comprender los principios detrás de la preparación profesional y ajustar estos conceptos al punto de partida individual de cada persona, sin intentar copiar literalmente sus sesiones de entrenamiento intensivas.

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El enfoque no se basa en levantar cargas excesivas, sino en desarrollar músculos capaces de facilitar el movimiento y conservar la autonomía corporal a largo plazo. Grupos musculares como los cuádriceps y los glúteos son esenciales para el control de las piernas, mientras que la musculatura del tronco y la pelvis interviene en actividades diarias como cargar bolsas o levantarse. Un programa de fuerza adecuado contribuye significativamente a estas funciones básicas.

La recomendación inicial es comenzar con ejercicios que puedan ejecutarse con control total y aumentar la dificultad de manera gradual. La Organización Mundial de la Salud establece que se deben trabajar los principales grupos musculares al menos dos días por semana, complementando esta práctica con actividad aeróbica regular. El objetivo principal es mejorar respecto al propio punto de partida inicial, no competir con otros usuarios en el gimnasio.

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La importancia del descanso y la movilidad

Uno de los errores más frecuentes entre los deportistas aficionados es creer que un mayor volumen de entrenamiento garantiza mejores resultados sin considerar las necesidades de adaptación del cuerpo. El descanso adecuado, incluyendo el sueño suficiente y la alternancia entre sesiones exigentes y otras más suaves, constituye una decisión estratégica fundamental. A este concepto se le denomina entrenamiento invisible, ya que aunque no aparece registrado en kilómetros recorridos o pesas levantadas, es determinante para el rendimiento.

Es crucial evitar la inactividad prolongada durante la semana seguida de dos esfuerzos desproporcionados solo los fines de semana. Si la disponibilidad de tiempo se limita a los días de descanso laboral, la clave reside en ajustar la intensidad de la actividad física y buscar pequeños momentos de movimiento durante el resto de la jornada laboral. Esta adaptación permite mantener la continuidad sin sobrecargar el organismo.

La movilidad articular requiere un trabajo específico que va más allá de simplemente estirar. Muchas personas pueden completar entrenamientos intensos pero tienen dificultades para realizar movimientos básicos como sentadillas con control. Trabajar la movilidad de tobillos, caderas y columna ayuda a ejecutar gestos específicos con mayor eficiencia. Una rutina breve de movimientos relacionados con la actividad principal puede ser suficiente para preparar el cuerpo adecuadamente.

Cuidado de los pies y calzado adecuado

Los pies actúan como el contacto principal con el suelo y participan en el equilibrio, la propulsión y la percepción del movimiento corporal. A pesar de su importancia crítica, suelen recibir atención limitada hasta que aparecen dolores o molestias. Elegir un calzado que se ajuste bien, deje espacio suficiente para los dedos y sea cómodo para la actividad específica es una decisión fundamental para prevenir lesiones.

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Algunas personas prefieren modelos flexibles con poca diferencia de altura entre el talón y el antepié, conocidos como calzado minimalista. Sin embargo, los pies y pantorrillas necesitan períodos de adaptación distintos para cada individuo. No existe un plazo de transición universal ni un tipo de zapato que prevenga todas las lesiones por sí solo, por lo que la elección debe basarse en las necesidades individuales.

Consecuencias de la constancia a largo plazo

Para deportes con demandas específicas como la carrera, el baloncesto o el fútbol, es necesario elegir un calzado adecuado al terreno y a las necesidades particulares. Si existen dolores o patologías preexistentes en el pie, se debe consultar a un profesional antes de realizar cambios drásticos en el tipo de calzado o en la metodología de entrenamiento.

La conclusión principal extraída del deporte profesional es que los resultados no dependen de entrenamientos extraordinarios aislados, sino de la acumulación de muchas decisiones pequeñas repetidas durante años. Gestos modestos como caminar a diario, entrenar fuerza, dormir bien y alimentarse equilibradamente tienen un valor superior a una semana perfecta seguida de meses de abandono.

La salud física sostenible requiere mantener estos hábitos en el tiempo para obtener beneficios duraderos. La adaptación de los principios de la medicina deportiva de élite permite a las personas comunes disfrutar de una mejor movilidad y menos lesiones. Esta aproximación transforma la rutina diaria en una inversión consistente para el bienestar físico futuro.