La nutricionista Júlia Farré explica cómo identificar una sandía madura y dulce a través de señales en su corteza, tallo, forma y sonido al golpearla, para evitar errores en la compra.

Júlia Farré , nutricionista y directora del Centro Júlia Farré de Barcelona, especializado en nutrición y psico nutrición , ha compartido en su cuenta de Instagram una serie de consejos para elegir una sandía de calidad.

En uno de sus vídeos más recientes, explica que la sandía debe presentar una mancha amarilla en la corteza, y no blanca, ya que cuanto más amarilla sea, mayor dulzura tendrá. Esta mancha indica que la fruta ha madurado el tiempo suficiente sobre el suelo antes de ser recolectada. También recomienda buscar una zona de color amarillo tostado o anaranjado, que señala una exposición adecuada al sol.

En cuanto al tallo, debe estar seco y rizado; si está verde y tierno, es señal de que la sandía se cortó antes de tiempo. Por otro lado, sugiere golpear la sandía: un sonido hueco y resonante implica que está jugosa y con suficiente agua, mientras que un sonido sordo puede indicar que está pasada, seca por dentro o poco fresca.

Además, la forma debe ser bien redonda, sin protuberancias extrañas, lo que refleja un crecimiento regular. Finalmente, la textura de la corteza debe ser Rough, no lisa, y la mancha de maduración siempre será de un tonoamarillento, nunca blanco. Siguiendo estos criterios, se puede evitar llevarse un chasco al comprar esta fruta tan popular en verano





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