Consejos de seguridad alimentaria: ¿Es seguro calentar la misma comida varias veces?

La experta en alimentos Ampero Gamero recomienda no recalentar alimentos en recipientes de plástico y aprovechar recipientes de cristal que son más inertes y no degradan a la misma medida que los plásticos.

La tecnóloga de los alimentos Amparo Gamero señala que la clave de la seguridad alimentaria se encuentra, sobre todo, en la conservación Para quienes no se pueden permitir comer en casa por semana, el táper es un aliado indispensable y llevar a cabo un día de dedicar para tener organizadas las comidas de toda la semana, un método de ahorro y salvación frente a las apretadas agendas laborales.

Sin embargo, de ese gesto cotidiano de meter el recipiente en el microondas surge una pregunta que no siempre sabemos responder: ¿es seguro calentar la misma comida varias veces?

"Enfriar y recalentar la comida varias veces tiene el problema de que va aumentando la carga microbiana, es decir, los posibles microorganismos o bacterias que haya en esa comida", asegura Amparo Gamero, Doctora en Ciencia, Tecnología y Gestión Alimentaria y profesora titular en la Universitat de València. "No conviene hacer muchos ciclos de recalentar la comida", resume por tanto la experta, que defiende que en estos casos la prudencia debe prevalecer





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