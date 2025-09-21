Consejos Clave para el Mantenimiento del Aire Acondicionado y la Calefacción de tu Coche

Jesús Alloza, experto en el mundo del motor, ofrece recomendaciones esenciales para mantener en óptimas condiciones el aire acondicionado y la calefacción de tu vehículo, garantizando un funcionamiento eficiente y prolongando su vida útil. Desde consejos para el uso adecuado hasta la importancia del mantenimiento preventivo, descubre cómo evitar costosas reparaciones y disfrutar de una conducción confortable durante todo el año.

Aunque el verano se despide, el cuidado del sistema de aire acondicionado en tu vehículo no debe tomar vacaciones. Jesús Alloza, reconocido experto en el ámbito automotriz a través de las redes sociales, nos brinda una serie de valiosos consejos para prolongar la vida útil de este imprescindible componente, así como recomendaciones clave para optimizar el funcionamiento de la calefacción durante la temporada de frío.

Ignorar el mantenimiento preventivo del aire acondicionado puede acarrear costosas reparaciones, que en casos severos podrían superar los 1.000 euros. Por ello, es fundamental adoptar una actitud proactiva y seguir las recomendaciones que nos ayudarán a evitar gastos innecesarios y asegurar un rendimiento óptimo del sistema durante todo el año. La inversión de tiempo y esfuerzo en el mantenimiento preventivo se traduce en ahorro a largo plazo y en una mayor comodidad para el conductor y los pasajeros. \El primer consejo de Alloza es sencillo pero crucial: desconectar el sistema de aire acondicionado tanto al arrancar como al apagar el motor. Esta simple acción contribuye a proteger los componentes del sistema de posibles sobrecargas y prolonga su vida útil. Además, mantener la ventilación encendida durante unos minutos después de apagar el motor ayuda a eliminar la humedad y los malos olores que se acumulan en el filtro del habitáculo. Este filtro, cuya vida útil oscila entre los 15.000 y 30.000 kilómetros, juega un papel fundamental en la calidad del aire que respiramos dentro del coche. Un filtro obstruido no solo reduce la eficiencia del sistema, sino que también puede aumentar el consumo de energía y, en algunos casos, empañar los cristales, dificultando la visibilidad. La ubicación del filtro varía según el modelo del vehículo, pero generalmente se encuentra en la guantera del copiloto o cerca de la rejilla de ventilación. Por último, Alloza insiste en la importancia de utilizar el aire acondicionado, aunque sea por periodos cortos, durante todo el año. 'Ponlo, aunque no haga calor, aunque sea unos 10-15 minutos por semana', sugiere el experto. Esta práctica ayuda a que el aire circule por todo el sistema de conductos, lubricando las juntas y evitando la formación de grietas que podrían provocar fugas de gas refrigerante, lo cual llevaría a la necesidad de recargas constantes. \Además de los cuidados del aire acondicionado, es esencial prestar atención al sistema de calefacción, especialmente a medida que se acercan los meses más fríos. Para asegurar un funcionamiento eficiente y evitar problemas, se recomienda revisar varios componentes clave. En primer lugar, se debe comprobar el nivel de refrigerante, ya que un nivel bajo puede afectar el rendimiento de la calefacción y aumentar el riesgo de congelación. Asimismo, es importante inspeccionar el sistema de escape en busca de fugas u obstrucciones que puedan comprometer su correcto funcionamiento. Otro consejo crucial es evitar mantener la calefacción al máximo en todo momento, ya que esto fuerza innecesariamente el sistema y puede acortar su vida útil. Es recomendable encender el coche y dejarlo funcionando durante unos minutos antes de activar la calefacción para permitir que el motor alcance la temperatura óptima. Por último, es fundamental cambiar los filtros de habitáculo y asegurarse de que estén limpios, ya que estos evitan la obstrucción de la ventilación y garantizan la eficiencia del sistema de calefacción, asegurando así una experiencia de conducción más confortable y segura durante los meses de invierno





Aire Acondicionado Calefacción Mantenimiento Coche Consejos

