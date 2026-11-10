Consejo Privado anula ley colonial contra relaciones del mismo sexo en Trinidad y Tobago

El Consejo Privado de Londres ratificó la anulación de una ley de la época colonial que penalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo en Trinidad y Tobago.

El Comité Judicial del Consejo Privado, con sede en Londres, ratificó la anulación de una ley que prohibía las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo en Trinidad y Tobago. La decisión deja sin efecto una normativa de la época colonial con más de un siglo de antigüedad y se considera un hito para los derechos LGBTQ+ en esta nación caribeña.

El Consejo Privado actúa como máximo tribunal de apelación para varias antiguas colonias británicas. Su fallo confirma la decisión de una instancia inferior que ya había invalidado la ley vigente en el país, que penalizaba la 'sodomía' y los actos de 'indecencia grave' entre parejas del mismo sexo.

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Cómo funcionaba la ley anulada en Trinidad y Tobago

La norma anulada contemplaba penas de hasta cinco años de prisión por 'sodomía' y de dos años por 'indecencia grave'. En los sistemas jurídicos contemporáneos, el término 'sodomía' ha quedado en gran medida obsoleto y se considera ofensivo.

Trinidad y Tobago es un país independiente que sigue siendo una república dentro de la Mancomunidad de Naciones británica. Aunque varias antiguas colonias han revocado o derogado sus leyes de sodomía, Inglaterra y Gales despenalizaron las relaciones sexuales entre hombres en la década de 1960, y todavía existen restricciones similares en decenas de otros países.

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El origen de la norma se remonta al siglo XVI, cuando Inglaterra promulgó la llamada Ley contra la sodomía durante el reinado de Enrique VIII. Más tarde, el Imperio británico introdujo una versión de esta norma en Trinidad y Tobago mediante una ley de 1925.

Tras la independencia, el país mantuvo la prohibición gracias a una cláusula de salvaguarda que protege las leyes anteriores a la independencia frente a posibles impugnaciones, según explicó Ria Mohammed. Esa cláusula fue concebida por los británicos como una medida temporal para evitar vacíos legales durante la transición hacia la independencia.

Posturas del activista y de la abogada que defendieron el caso

Jason Jones, activista por los derechos LGBTQ+ nacido en Trinidad y residente en el Reino Unido, fue quien impugnó la legislación. Jones presentó inicialmente su demanda ante el Tribunal Superior de Trinidad y Tobago y obtuvo una victoria en 2018.

El Tribunal de Apelación de las islas revocó ese fallo en 2025. Jones y sus abogados llevaron entonces el caso ante el Consejo Privado para una apelación definitiva.

Antes de que se dictara la sentencia, Jones declaró a CNN que había presentado la demanda con el fin de impulsar un movimiento hacia la igualdad, aunque reconoció que aún queda un largo camino por recorrer. En sus palabras, su caso no se limita a la despenalización en los países de la Mancomunidad que mantienen estas leyes, sino que busca que la sociedad entienda cómo la homofobia se usa como arma para arrebatar derechos democráticos.

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Ria Mohammed, abogada y directora del Centro Caribeño para los Derechos Humanos, sostuvo que las leyes fueron heredadas de los colonizadores, que las abandonaron hace mucho tiempo. Mohammed preguntó por qué los países siguen manteniéndolas.

Impacto en otras antiguas colonias británicas del Caribe

Activistas y expertos jurídicos señalan que esta sentencia podría abrir la puerta a iniciativas similares de defensores de derechos en otras antiguas colonias que todavía criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. El caso también pone de relieve la influencia del legado imperialista británico en los sistemas jurídicos de algunos países que hoy son independientes.

Según la organización benéfica británica Human Dignity Trust, al menos otras cuatro antiguas colonias británicas del Caribe criminalizan la actividad sexual entre hombres: Jamaica, Guyana, Granada, y San Vicente y las Granadinas. No todas ellas se encuentran bajo la jurisdicción de apelación del Consejo Privado, por lo que el alcance práctico del fallo en cada país dependerá de su propio marco legal.

Los críticos sostienen que la cláusula de salvaguarda ha permitido que permanezcan vigentes normativas obsoletas que ya no se ajustan a los estándares sociales actuales. La sentencia no establece fechas de implementación adicionales en la información disponible, por lo que los efectos inmediatos se limitan a la anulación de la ley en Trinidad y Tobago.