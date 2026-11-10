Consejo de Ministros aprueba medidas urgentes de seguridad ferroviaria

El Gobierno español refuerza la seguridad del transporte ferroviario con nuevas normas para maquinistas y crea la oficina del Defensor de Víctimas, compromiso pendiente por el accidente de Adamuz.

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy un Real Decreto-Ley con medidas urgentes para el sector ferroviario, buscando restaurar la confianza pública tras los graves siniestros recientes. Esta norma, presentada por el vicepresidente Carlos Cuerpo, responde directamente a las exigencias sindicales y a los compromisos gubernamentales adquiridos con las familias afectadas.

Defensor de Víctimas y Seguridad Operativa

La normativa crea la figura del Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, una oficina diferenciada dentro del Ejecutivo para garantizar asistencia psicológica, social y jurídica continuada a los damnificados. Esta iniciativa es uno de los compromisos pendientes del Gobierno con los afectados por el siniestre de Adamuz en Córdoba. Cuerpo ha destacado que estas medidas buscan proteger los derechos, la dignidad y las necesidades específicas de las personas que han sufrido tragedias en sus desplazamientos.

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Reformas en el Cómputo de Tiempo de Conducción

El texto legal modifica sustancialmente cómo se registran las horas de trabajo de los maquinistas, ampliando la definición de tiempo de conducción para incluir maniobras con vehículo en movimiento. Las interrupciones donde el maquinista mantiene la responsabilidad del tren, incluso si es relevado, ahora se computan íntegramente en su jornada laboral. Además, cualquier pausa inferior a 45 minutos entre el cese y la reanudación de la conducción por el mismo profesional se suma al total, eliminando vacíos legales que antes permitían una carga de trabajo más extensa.

Refuerzo de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria

La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) verá ampliadas sus facultades de supervisión, obligando a personas físicas y jurídicas a facilitar el acceso inmediato a instalaciones y equipos. Las entidades ferroviarias deben cooperar plenamente en la inspección del material rodante y los sistemas de seguridad cuando sea necesario. Esta transparencia forzada pretende detectar fallos estructurales y operativos antes de que deriven en nuevas catástrofes, asegurando que la supervisión sea exhaustiva y sin barreras administrativas.

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Cultura Justa y Protección contra Represalias

Se incorpora un capítulo específico sobre la cultura justa, permitiendo que el personal de seguridad operacional comunique riesgos mediante canales confidenciales sin temor a sanciones. No habrá castigo si la información se reporta antes, se cesa la infracción y se colabora con la investigación. Los trabajadores tienen derecho a detener el tren ante riesgos graves e inminentes, estando protegidos contra represalias laborales salvo en casos de mala fe o negligencia grave demostrada.

Jubilación Anticipada y Compromiso con las Familias

Se extienden los coeficientes reductores para la jubilación del personal ferroviario que realiza tareas penosas o peligrosas, iniciándose una revisión para incluir nuevas categorías expuestas a tóxicos. El vicepresidente Cuerpo, encargado del Ministerio de Transportes, mantiene el diálogo con los afectados, recibiendo este martes a las víctimas del accidente de Angrois en 2013. Estas medidas legales responden a la presión social tras el accidente de Urda en Toledo, donde fallecieron 69 personas hace dos semanas, y buscan evitar futuros conflictos laborales con los sindicatos.