El Consejo de Informativos de TVE acusa a la directora de Contenidos Informativos de injerencias graves tras una entrevista a Pedro Sánchez, negando el veto.

El Consejo de Informativos de TVE ha emitido un comunicado contundente el 24 de noviembre, denunciando graves injerencias de la dirección de su propia cadena tras una polémica entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este órgano de representación de los periodistas de la televisión pública otorga su pleno apoyo al equipo de edición del Telediario 1 en medio de una crisis interna que ha escalado hasta el punto de incluir gritos e insultos dirigidos a los profesionales.

Denuncia de injerencias editoriales en TVE

El informe oficial detalla que la directora de Contenidos Informativos, Inmaculada Sánchez Maroto, ordenó la retirada de un párrafo clave en la crónica política de la entrevista. Dicho párrafo contenía el comunicado del propio Consejo de Informativos, el cual cuestionaba la realización de la entrevista con Pedro Sánchez en un programa producido por una entidad externa ajena a los Servicios Informativos de TVE. La decisión se tomó cuando la emisión del informativo estaba a punto de comenzar.

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El documento, fechado a finales de noviembre, establece que los hechos ocurrieron realmente el pasado 9 de septiembre. Ese día, los equipos de edición de las dos principales ediciones del Telediario junto con el área de Nacional habían acordado incluir textualmente la postura del Consejo. La orden de eliminar esa información se produjo por teléfono, lo que el órgano considera una vulneración clara del artículo 12 del Estatuto de la Información de RTVE.

Actitud agresiva de la directora de Contenidos

Las acusaciones van más allá de lo editorial y se centran en la forma en que se manejó el conflicto. Según el relato del Consejo, Inmaculada Sánchez Maroto se dirigió al equipo de edición del Telediario 1, tanto en privado como en público, con expresiones y insultos que considera incompatibles con un trato respetuoso. El informe menciona que parte de estos incidentes tuvieron lugar en mitad de la redacción de Informativos, ante numerosos testigos.

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Una de las situaciones más graves descritas ocurrió cuando la directora utilizó el intercomunicador del control del estudio A2 para decir literalmente: Haced lo que os salga del coño. Esta misma expresión habría sido repetida a gritos por teléfono a otra de las adjuntas. El informe también alude a daños para la salud que sufrieron algunas personas afectadas por el altercado, aunque no especifica la naturaleza de estos perjuicios.

Posición de la dirección y contexto político

Inmaculada Sánchez Maroto ha reconocido la ocurrencia de una salida de tono por parte suya, pero niega tajantemente que existiera un veto a la información. Su argumento es que la dirección no tuvo conocimiento de la intención de incluir el comunicado del Consejo en la crónica hasta las 14:45 horas del 9 de septiembre, apenas quince minutos antes del inicio del informativo, lo que según ella impedía un debate adecuado sobre cómo trasladar ese contenido.

Esta disputa se produce en un contexto político muy tenso. Si el órgano de representación de los periodistas cerraba filas con la redacción ante las palabras del líder del Partido Popular, Alberto Feijóo, quien calificó los informativos de TVE de vergüenza, el nuevo informe pone negro sobre blanco las presiones internas. El Telediario de las 15:00 horas de ese día no incluyó el comunicado, y ya no fue posible recuperarlo al estar la pieza situada en los primeros minutos de la escaleta.