Congreso vota decretos vivienda Diputación Permanente 12 noviembre

La Diputación Permanente del Congreso debate hoy los decretos de vivienda tras la huelga general. Pablo Bustinduy defiende las medidas y Francina Armengol preside la sesión clave previa al 29N.

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha iniciado este jueves el debate y la votación de los dos decretos-ley de vivienda impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Este proceso legislativo crucial se desarrolla en un contexto político de alta tensión, apenas un día después de la convocatoria de la huelga general por la vivienda y a menos de dos semanas de las elecciones generales fijadas para el 29 de noviembre.

Defensa de las medidas efectivas en vivienda

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha encabezado la defensa de la normativa gubernamental, calificando los decretos como medidas de sentido común y efectivas para garantizar la estabilidad en el mercado del alquiler. Durante su intervención en la cámara, el titular del departamento ha enfatizado que la seguridad jurídica es fundamental para el sector y ha tachado de intereses patronales y de fondos buitre las posturas de los detractores legislativos.

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Bustinduy ha detallado que la oposición rechaza las normas por dos motivos principales: porque consideran que la crisis de la vivienda no les afecta directamente y porque actúan en defensa de grandes fondos de inversión. El ministro ha comenzado su discurso apoyando a los trabajadores y huelguistas de la jornada del 11N y denunciando la violencia que considera intolerable por parte de las autoridades durante las protestas.

Presidencia y contexto de la sesión parlamentaria

La presidenta del Congreso de los Diputados y de la Diputación Permanente, Francina Armengol, ha presidido la sesión con un tono solemne, pidiendo inicialmente un minuto de silencio por el agente Juan José Rodríguez, fallecido en Oviedo. La atmósfera en la cámara se ha caracterizado por la presencia de los principales actores políticos, incluyendo al propio ministro de Derechos Sociales y a la presidenta del hemiciclo, quienes han ocupado sus escaños para la disputa legislativa.

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Se espera que el primer decreto, relativo a la regularización de los alquileres, logre la aprobación, mientras que el segundo, que aborda la transformación de las prórrogas contractuales en contratos indefinidos, podría decaer. Esta votación convalida los decretos aprobados inicialmente en el Consejo de Ministros tras el fracaso de la primera votación en el Pleno del Congreso el pasado dos de octubre.

Consecuencias políticas y agenda legislativa pendiente

El resultado de esta jornada en la Diputación Permanente tendrá repercusiones inmediatas en la coyuntura electoral del próximo 29 de noviembre. La incapacidad del Congreso para aprobar las normas en primera lectura impulsó al presidente Pedro Sánchez a disolver las cámaras y convocar comicios anticipados, vinculando directamente la política de vivienda con la estabilidad del ejecutivo.

La Diputación Permanente no concluirá su agenda únicamente con los decretos de vivienda. La cámara deberá volver a reunirse posteriormente para decidir sobre otros decretos pendientes, entre ellos medidas de protección social y laboral, ayudas a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda en Toledo, y subsidios para familias monoparentales.

Este periodo extraordinario de sesiones marca un punto de inflexión en la legislatura, donde la urgencia de regular el mercado de alquiler se enfrenta a la inminencia de los comicios. La votación definitiva en la cámara alta provisional determinará si las reformas del Ejecutivo subsisten más allá del proceso electoral, definiendo el legado social inmediato del Gobierno de coalición.

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La atención mediática y política se centra ahora en el equilibrio de fuerzas en la cámara, donde cada voto cuenta para determinar el futuro del marco legal del alquiler en España. La intervención de Pablo Bustinduy y la gestión de Francina Armengol son claves para entender cómo la política institucional responde a las presión social tras la huelga histórica.