Congreso retira por tres meses la acreditación de prensa a Vito Quiles y Bertrand Ndongo por infracciones graves

La Mesa del Congreso ha convertido en definitiva la suspensión cautelar a Vito Quiles y Bertrand Ndongo, retirándoles la acreditación de prensa durante tres meses tras considerar sus acciones -grabación no autorizada y interrupción de rueda de prensa- como infracciones graves al reglamento institucional.

La Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido retirar la acreditación de prensa durante tres meses al agitador de ultraderecha Vito Quiles y al activista Bertrand Ndongo , tras considerar que ambos cometieron infracciones graves contra el reglamento de la Cámara.

La medida, que ya contaba con una suspensión cautelar previa, se ha convertido en una sanción firme después de que el letrado instructor presentara sus informes y los grupos parlamentarios del PSOE y del PP apoyaran la decisión. En el caso de Quilines, la causa principal es la grabación y difusión en redes sociales de imágenes del expresidente José Zapatero dentro del recinto parlamentario sin la autorización requerida.

El instructor, aunque puntualiza que no se ha podido probar de forma concluyente la infracción, ha calificado el hecho como una "doble infracción grave" que atenta contra el decoro institucional y perjudica el trabajo de los periodistas acreditados. La sanción entra en vigor una vez notificada y se suma a una decena de denuncias que pesaban contra Quilines antes de la decisión actual.

Por su parte, Bertrand Ndongo ha sido sancionado por interrumpir a gritos una rueda de prensa, lo que el letrado ha considerado como una infracción grave, aunque con atenuantes porque la interrupción fue breve y la rueda de prensa pudo proseguir. La Mesa ha otorgado a Ndongo diez días para presentar alegaciones, pero ha decidido aplicar la medida máxima propuesta por el instructor: tres meses sin acreditación.

La suspensión de Ndongo se produce tras la votación favorable del PSOE y del PP, mientras que los grupos de Sumar y Podemos, que habían solicitado la medida, no han logrado influir en la imposición de atenuantes. Estas decisiones siguen a la iniciativa de la presidenta de la Mesa, Francina Armengol, quien el pasado 13 de mayo había aprobado la suspensión cautelar de la acreditación a ambos activistas mientras se investigaban las denuncias presentadas por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), el PSOE, Sumar y Podemos.

La sanción definitiva refleja la intención de la Cámara de garantizar el respeto a sus normas de funcionamiento y proteger el ejercicio del periodismo dentro del recinto. La medida es la máxima prevista por el Reglamento y subraya la voluntad de los órganos de control parlamentario de aplicar sanciones ejemplares ante conductas que vulneren la dignidad y el orden institucional





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