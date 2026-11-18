La Diputación Permanente aprueba medidas urgentes en seguridad ferroviaria, ayudas por el accidente de Urda y apoyo a Ceuta con el voto favorable del Partido Popular.

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a siete decretos-ley aprobados por el Ejecutivo durante la precampaña electoral, consolidando un paquete de medidas que incluye reformas en seguridad ferroviaria, ayudas humanitarias y asistencia financiera a territorios específicos. Este avance legislativo ha sido posible gracias al respaldo del Partido Popular, demostrando una capacidad de pacto institucional inusual en el contexto de la convocatoria electoral. Las normas convalidadas responden a urgencias sanitarias, crisis migratorias y mejoras estructurales del transporte público, consolidando el marco legal necesario mientras las Cortes Generales permanecen disueltas.

Aprobación de Medidas Ferroviarias y Ayudas por Urda

La convalidación de estos decretos se produjo este miércoles con el único voto en contra de Vox, marcando un hito en la gestión legislativa post-electoral que prioriza la respuesta inmediata a desastres y la seguridad pública. El decreto-ley más relevante aborda la seguridad ferroviaria en respuesta directa a las graves reclamaciones sindicales surgidas tras el accidente de Urda, ocurrido en noviembre pasado. Esta normativa busca transformar la supervisión técnica del sector, otorgando mayores poderes a la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria para auditar las prácticas de las empresas operadoras y reducir la dependencia de la autopercepción de seguridad de las compañías.

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En el ámbito social y humanitario, se han aprobado ayudas económicas directas para los damnificados por el desastre de Urda, estableciendo un mecanismo de anticipos de indemnizaciones que garantiza liquidez inmediata a las víctimas. Estas ayudas permiten recibir fondos sin necesidad de esperar la resolución final de las responsabilidades civiles, evitando que las familias deban devolver diferencias si la indemnización definitiva resulta inferior al anticipo otorgado. Además, se reconoce el carácter de accidente laboral para las bajas médicas derivadas, asegurando el cobro completo desde el primer día y mejorando las prestaciones por incapacidad, muerte y supervivencia para los afectados y sus familias.

Reforma de la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria

La nueva regulación técnica fija límites estrictos para la gestión del esfuerzo humano en la conducción de trenes, estableciendo una duración máxima de conducción de seis horas. Este intervalo comprende no solo el tiempo en movimiento, sino también las maniobras, los trabajos fuera de la red de interés general y las pausas breves inferiores a cuarenta y cinco minutos entre turnos. Esta definición cerrada tiene como objetivo eliminar los vacíos legales que permitieron hasta ahora extensiones injustificadas del horario de trabajo, priorizando la alerta del maquinista como factor crítico para prevenir errores humanos y colisiones.

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Paralelamente, se habilitan canales internos y sistemas públicos de notificación para que el personal con funciones de seguridad operacional pueda reportar riesgos con total confidencialidad. La normativa otorga a los trabajadores el derecho a adoptar medidas proporcionadas y necesarias ante situaciones de peligro grave e inminente, incluyendo la facultad de detener o negar el inicio de la marcha de un tren. Esta disposición refuerza la capacidad de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria para inspeccionar a todas las empresas que operan en líneas interoperables, igualando el tratamiento regulatorio y eliminando disparidades históricas en la supervisión del tráfico ferroviario nacional.

Apoyo Financiero a Ceuta y Reconocimiento Social

En el frente territorial, se ha convalidado el decreto-ley de medidas urgentes de apoyo financiero a Ceuta, que destina subvenciones directas por valor de 45,32 millones de euros para financiar las actuaciones derivadas de la entrada masiva de inmigrantes registrada a finales de julio. Mientras que el grupo Junts se ha abstenido en esta votación específica y Vox ha optado por el voto negativo, la medida asegura los recursos necesarios para que la administración local gestione la crisis asistencial y logística sin comprometer su presupuesto ordinario. Este respaldo financiero es crucial para mantener la estabilidad social en la ciudad autónoma tras la presión extrema padecida en la frontera sur.

La legislatura también ha incluido la convalidación de normas para el reconocimiento y protección de las familias monoparentales, estableciendo categorías especiales para hogares con dos o más hijos, rentas bajas o con un hijo con discapacidad. Esta actualización amplía la cobertura de los anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, agilizando la percepción de pensiones deudoras y reduciendo la burocracia para las unidades familiares más vulnerables. Asimismo, se ha incorporado la protección de la Seguridad Social ante situaciones de incapacidad temporal derivadas de estas nuevas realidades demográficas, cerrando lagunas legales que afectaban previamente a este colectivo.

Otras Medidas Urgentes y Contexto Político

Adicionalmente, continúan vigentes los decretos-ley destinados a la reparación de daños causados por las inundaciones y sucesos adversos ocurridos entre los días 17 y 19 de octubre de 2026. Estas normas incluyen un paquete integral de medidas en materia agraria, reparación de infraestructuras hidráulicas y recuperación de la zona marítimo-terrestre, así como ayudas sectoriales para el comercio, el turismo y la hostelería. Solo el partido Vox ha votado en contra de estas medidas de reconstrucción, mientras que el resto del parlamento ha confirmado su validez legal para acelerar la normalización de las zonas afectadas.

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El debate político ha reflejado profundas diferencias ideológicas sobre la prioridad de estas normas. Los grupos de la izquierda han instado al Ejecutivo a repensar el modelo ferroviario español a largo plazo, mientras que el PNV ha criticado la lentitud gubernamental, señalando que se necesitaban varios accidentes para implementar medidas que deberían haberse adoptado en 2020. La Ministra tras la dimisión anterior ha destacado que, con la nueva regulación, la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria cuenta con herramientas reales para exigir cambios estructurales, marcando un punto de inflexión en la cultura de seguridad del transporte ferroviario español.