Congreso aprueba sanciones provisionales contra activistas ultraderechistas

La Mesa de la Cámara ha prohibido la entrada de Vito Quiles y Bertrand Ndongo al Congreso y ha retirado temporalmente la acreditación de prensa a दोनों por altercados provocados. La medida espera la resolución definitiva de decenas de expedientes por altercados.

Los agitadores ultraderechistas Vito Quiles y Bertrand Ndongo ya tienen prohibida su entrada en el Congreso , aunque aún de manera cautelar. Este miércoles, la Mesa de la Cámara dio luz verde a las primeras sanciones contra ambos activistas por los reiterados altercados que han provocado y decidió retirarles provisionalmente la acreditación de prensa.

Fuentes del Congreso explican que, en las próximas semanas, se empezarán a resolver de manera definitiva algunas de las más de una decena de denuncias que acumulan ambos activistas, lo que previsiblemente conllevará la imposición de más sanciones. Si se demuestra que ha existido acumulación de faltas graves, como las fuentes consultadas prevén que ocurrirá, estas sanciones podrían derivar en la expulsión permanente de ambos de la Cámara Baja.

La Mesa ha tomado esta decisión con el apoyo de la mayoría que reúnen PSOE y Sumar, mientras el PP ha decidido levantarse del órgano para no votar. La suspensión aprobada este miércoles es provisional y debe ir renovándose, pero como ambas formaciones progresistas tienen mayoría asegurada el órgano de gobierno del Congreso, podrán ir extendiendo la sanción hasta que empiecen a llegar las resoluciones definitivas.

Fuentes de la Cámara Baja aseguran que la suspensión cautelar se apoya en la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas y se adopta "ante la reiteración de altercados y notable deterioro de la convivencia" en las últimas semanas, "a la espera de la resolución definitiva de los numerosos expedientes que tienen abiertos por altercados de distinta índole y que están en tramitación





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La Mesa del Congreso retira cautelarmente las acreditaciones de prensa a los activistas Vito Quiles y Bertrand NdongoLicenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Periodista del diario EL MUNDO desde 1991. Corresponsal en Bruselas entre los años 1989 y 1995.

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