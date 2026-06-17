Congresistas demócratas piden a Trump que cese la injerencia en las elecciones colombianas

Un grupo de once congresistas democráticos estadounidenses, liderados por Jesús 'Chuy' García, envió una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al fiscal general interino, Todd Blanche, expresando profunda preocupación por la alleged interferencia del presidente Donald Trump y congresistas republicanos en las elecciones presidenciales de Colombia, que se encuentran en segunda vuelta. La carta denuncia el apoyo de Trump al candidato Abelardo De la Espriella, señalado por su historial controvertido que incluye elogios a líderes paramilitares, oposición al Acuerdo de Paz de 2016 y acusaciones de apropiación de fondos para sobornar a actores judiciales. Los congresistas solicitan que se revise el origen de los fondos utilizados por De la Espriella para adquirir propiedades en Florida y que se respete la soberanía de Colombia. La misiva cuenta con el respaldo de diversos grupos progresistas y religiosos, y se produce después de la detención del influencer Beto Coral, quien presentó cargos penales contra De la Espriella.

Un grupo de once congresistas demócratas de Estados Unidos ha hecho un llamado formal a la Administración del presidente Donald Trump para que deje de interferir en las elecciones presidenciales colombianas, que se encuentran en la recta final de su segunda vuelta.

La misiva, liderada por el congresista Jesús 'Chuy' García de Illinois y dirigida al secretario de Estado Marco Rubio, al secretario del Tesoro Scott Bessent y al fiscal general interino Todd Blanche, expresa profunda preocupación por lo que describen como una descarada injerencia de altos funcionarios estadounidenses, incluido el propio presidente, en el proceso electoral del país sudamericano.

La carta, que también cuenta con la firma de Greg Casar (Texas), Maxwell Frost (Florida), Jonathan Jackson (Illinois), Pramila Jayapal (Washington), Summer Lee (Pensilvania), Mike Quigley (Illinois), Delia Catalina Ramirez (Illinois), Jan Schakowsky (Illinois), Rashida Tlaib (Michigan) y Nydia Velázquez (Nueva York), denuncia que Trump y congresistas republicanos han expresado un fuerte apoyo a Abelardo De la Espriella, candidato que, según sostienen, posee un historial profundamente preocupante que parece contravenir los intereses y potencialmente las leyes de los Estados Unidos.

El documento detalla el perfil controvertido de De la Espriella, abogado penalista y empresario, quien ha sido objeto de escrutinio debido al origen de su fortuna y a sus vínculos con clientes colombianos, entre ellos Alex Saab, un intermediario multimillonario al servicio de Nicolás Maduro que actualmente enfrenta cargos penales federales en el Distrito Sur de Florida por presunto lavado de millones de dólares. Asimismo, la carta expone otros aspectos alarmantes del candidato, como sus elogios públicos a líderes paramilitares, su abierta oposición al histórico Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC, y las acusaciones en su contra por haberse apropiado de fondos destinados presuntamente a sobornar a actores judiciales clave.

Estos elementos, argumentan los congresistas, deberían motivar una revisión exhaustiva de las acusaciones contra De la Espriella y del origen de los fondos que utilizó para adquirir varias propiedades en Florida. La misiva fue enviada un día después de que autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieran a Beto Coral, un destacado influencer colombiano que presentó cargos penales contra De la Espriella, y a escasos días de la celebración de la segunda vuelta electoral en Colombia, un importante país latinoamericano donde la Casa Blanca disputa su influencia.

Los firmantes, respaldados por organizaciones como el Latin American Working Group (LAWG), el Centro de Investigación Política y Económica (CEPR), Demand Progress, Just Foreign Policy, Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN), el Equipo de Justicia de las Hermanas de la Misericordia de las Américas, la Oficina de Asuntos Globales de Maryknoll, el Comité de Paz y Justicia de Denver y el Grupo de Trabajo Interreligioso sobre Centroamérica, instan al Gobierno de EE. UU. a cesar toda injerencia en el proceso electoral colombiano, a investigar las conductas del señor De la Espriella y, en general, a respetar, y no socavar, la democracia y la soberanía de los vecinos de la región.

La carta subraya que la intervención extranjera, especialmente de parte de una potencia como Estados Unidos, es particularmente alarmante considerando el historial del candidato apoyado, y hace un llamado a priorizar los principios democráticos y la autodeterminación de los pueblos sobre intereses geopolíticos coyunturales





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