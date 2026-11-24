Tres líderes republicanos rechazan la decisión de Nvidia de readmitir a Jensen Huang. Insisten en que las sospechas sobre exportaciones chinas y riesgos de seguridad nacional permanecen abiertas pese a las garantías de Trump.

Un trío de altos legisladores republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha emitido una advertencia categórica sobre la reciente readmisión de Jensen Huang como presidente y director ejecutivo de Nvidia. John Moolenaar, Rick Crawford y Brian Mast, líderes de los comités selectos clave, han declarado explícitamente que la reincorporación de Huang no concluye ni apaga las investigaciones gubernamentales vigentes. Estas investigaciones se centran en posibles vulneraciones de las normas de seguridad nacional relacionadas con la empresa de semiconductores más valiosa del mundo.

Desacuerdo legislativo sobre la readmisión

Los congresistas argumentan que la decisión adoptada por el consejo de administración de Nvidia, impulsada después de una investigación interna limitada, es insuficiente para disipar las serias sospechas existentes. Estas dudas giran en torno al presunto contrabando de chips avanzados de inteligencia artificial y su desvío no autorizado para fines militares en China. A pesar de que el consejo directivo ha validado el regreso de su líder máximo, los legisladores mantienen que el riesgo geopolítico sigue siendo una prioridad crítica que no debe ignorarse por decisiones corporativas unilaterales.

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Citas programadas y posiciones oficiales

Como parte del procedimiento de escrutinio, tanto Jensen Huang como Tim Teter, el asesor jurídico general de Nvidia, están obligados a comparecer en diciembre para someterse a entrevistas transcritas. Las sesiones están fijadas para los días 1 y 2 de diciembre respectivamente, marcando un momento crucial para el esclarecimiento de los hechos. Por su parte, Donald Trump ha intervenido públicamente para afirmar que su influencia fue determinante para convencer a la junta directiva de restituir a Huang en su cargo.

Garantías del gobierno y respuesta corporativa

El expresidente y actual candidato presidencial aseguró en una entrevista con CNBC que Jensen Huang fue exonerado tras una investigación gubernamental previa, declarando que el ejecutivo no hizo nada malo y que recibió garantías sobre los riesgos de seguridad nacional. Nvidia, por su parte, ha emitido un comunicado oficial sosteniendo que recibió información de altos cargos del Gobierno estadounidense. La empresa afirma que, con base en dicha inteligencia, la readmisión de Huang no representa ningún peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos ni para sus aliados.

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Impacto en la cadena de suministro global

La disputa legal y política se extiende más allá de las oficinas de Silicon Valley, afectando a socios comerciales internacionales como la empresa Megaspeed. Este mes, Megaspeed fue incluida en la lista negra comercial de Estados Unidos por sospechas de haber actuado como conducto para eludir los controles de exportación. Las autoridades han investigado si la compañía desvió chips avanzados de Nvidia hacia China, una acusación que ha generado tensiones diplomáticas y operativas significativas en los mercados globales.

Investigaciones en curso y próximos pasos

Mientras las audiencias del Congreso se acercan, las autoridades singapurenses han confirmado que las investigaciones sobre Megaspeed continúan activamente en múltiples jurisdicciones. El ministro responsable declaró durante una visita a Australia que su país colabora estrechamente con Estados Unidos para verificar la documentación y determinar quiénes fueron los destinatarios finales de los chips. Esta coordinación internacional subraya la complejidad del caso y la imposibilidad de resolver el asunto mediante decisiones aisladas de una sola corporación.