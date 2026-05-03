Congestión Masiva en Carreteras por el Retorno del Puente de Mayo

El retorno del puente laboral del 1 de mayo provoca importantes retrasos y congestiones en las principales carreteras de España, especialmente en dirección a Madrid y Barcelona. La DGT y el SCT informan de retenciones kilométricas y accidentes que complican la circulación.

El regreso del puente laboral del 1 de mayo está generando importantes complicaciones en la circulación vehicular a lo largo de las principales vías de comunicación del país, especialmente en aquellas que convergen hacia los grandes centros urbanos.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado sobre congestiones significativas en las carreteras que conducen a Madrid, con retrasos considerables que afectan a miles de conductores que intentan retornar a sus hogares o retomar sus actividades habituales tras el fin de semana festivo. Las complicaciones más notables en dirección a la capital se concentran en la autovía A-42, a la altura de Illescas, y en la A-5, en Valmojado, ambas localidades ubicadas en la provincia de Toledo.

Estas zonas presentan un flujo vehicular muy denso, lo que provoca lentificaciones y colas que se extienden por varios kilómetros. Además de estas áreas críticas, se han detectado también problemas de tráfico en Cuenca, concretamente en la A-3, a la altura de Villarrubio; en Jaén, en la A-4, en Santa Elena; en Ávila, en la A-6, en Arévalo; y en Burgos, en la A-1, en Sarracín, todas ellas en sentido a Madrid.

La situación en la Comunidad de Madrid no es mucho mejor, con dificultades en la A-3, en Fuentidueña de Tajo; en la A-4, en Pinto; y en la A-5, en Navalcarnero. La DGT recomienda a los conductores extremar la precaución, respetar las distancias de seguridad y evitar realizar maniobras bruscas que puedan provocar accidentes.

Paralelamente, en la región de Cataluña, el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) ha reportado retenciones que superan los 90 kilómetros en la autovía AP-7, en diversos tramos de su recorrido por las provincias de Barcelona y Tarragona. Los puntos más conflictivos se localizan entre Santa Margarida i els Monjos, con 39 kilómetros de colas en dirección a El Papiol-Molins de Rei, y desde Sant Celoni hacia Barcelona, con 22 kilómetros de congestión.

La situación se agrava aún más debido a la ocurrencia de varios accidentes que dificultan la circulación. Uno de estos siniestros ha tenido lugar en Madrid, en la A-1, en Somosierra, en sentido a Burgos; otro en Albacete, en la A-31, en Campollano, afectando a ambos sentidos de la circulación; en Valencia, en la entrada por la A-13, en Buñol; y en Murcia, en el acceso por la A-7, en Alhama de Murcia.

Las autoridades competentes están trabajando para atender a los afectados y restablecer la normalidad en las carreteras lo antes posible. Se insta a los conductores a mantenerse informados sobre el estado del tráfico a través de los canales oficiales y a seguir las indicaciones de los agentes de tráfico.

La operación especial de la DGT, que se inició el pasado jueves 30 de abril a las tres de la tarde, concluirá esta medianoche, tras un periodo en el que se han previsto más de 6 millones de viajes por carretera. Más allá de las complicaciones en el tráfico, se han dado a conocer otras noticias relevantes. La Milken Institute Global Conference 2026 abrirá sus puertas mañana en Beverly Hills, contando con la participación del KFSH.

En el ámbito financiero, los datos del mercado de futuros de KuCoin ya están disponibles en TradingView, lo que facilita el acceso a análisis de grado profesional. En el terreno educativo, el Global Executive MBA de EGADE y W. P. Carey ha consolidado su liderazgo global, alcanzando la posición número 1 en América Latina y la número 16 a nivel mundial en el QS Ranking 2026.

Finalmente, en el ámbito geopolítico, Estados Unidos ha anunciado que escoltará a los barcos que han solicitado asistencia para transitar por el estrecho de Ormuz, una zona estratégica de gran importancia para el comercio internacional. La combinación de estos eventos, desde el retorno masivo de viajeros tras el puente laboral hasta los acontecimientos internacionales, refleja la complejidad y dinamismo del panorama actual.

Se espera que la situación del tráfico mejore gradualmente a lo largo del día, a medida que los conductores completen sus desplazamientos y se disipen las congestiones. Sin embargo, se recomienda a los usuarios de la carretera que sigan extremando la precaución y que se mantengan informados sobre el estado del tráfico en tiempo real





EFEnoticias / 🏆 35. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tráfico Carreteras Retenciones DGT SCT Puente De Mayo Madrid Barcelona Congestión Accidentes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Muere una mujer atropellada en la A-2 en Bell-lloc d'Urgell, LleidaAscienden a 33 las personas muertas en las carreteras catalanas en lo que va de año.

Read more »

Un puente de dosel permite a un orangután en peligro crítico moverse sin pisar carreteras y gana opciones de supervivenciaLas imágenes difundidas por agencias internacionales muestran por primera vez a este primate usando una estructura creada por personas para recuperar rutas que habían quedado interrumpidas por el asfalto

Read more »

Estafa masiva con coches nuevos en Madrid: 150 afectados sin vehículo ni respuestaCerca de 150 personas en Madrid han sido víctimas de una estafa al comprar coches nuevos, pagando hasta 30.000 euros y no recibir el vehículo. El concesionario, perteneciente a un grupo en crisis, permanece cerrado y se niega a dar explicaciones. Los afectados se enfrentan a deudas y la incertidumbre de un largo proceso legal.

Read more »

Masiva Manifestación Policial en Madrid Exige Igualdad de Trato y Descontento con el GobiernoMiles de policías y guardias civiles se manifestaron en Madrid para exigir las mismas condiciones laborales y denunciar lo que consideran un trato desigual. La protesta, con fuerte presencia de representantes de la derecha política, pone de manifiesto una creciente politización de las asociaciones policiales.

Read more »

Operación Retorno del Puente de Mayo: Millones de Desplazamientos en Carretera y Aumento de Plazas en VuelosLa operación retorno del puente de mayo se encuentra en su punto álgido con millones de desplazamientos por carretera a pesar del aumento de los precios de los combustibles. El transporte aéreo, aunque con billetes más caros, ha incrementado su oferta de plazas para este verano, especialmente hacia Andalucía, Madrid y Barcelona.

Read more »

España se mueve: Un puente turístico con récords de viajeros y ocupación hoteleraEl puente festivo ha impulsado el turismo en España, con una alta ocupación hotelera en destinos como Valencia y Benidorm, y un notable aumento del flujo de viajeros en aeropuertos, estaciones y carreteras. La gastronomía y los eventos deportivos y culturales han sido clave en la atracción de turistas.

Read more »