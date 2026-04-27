Congelación de Alquileres al Límite: El Congreso Decide Hoy el Futuro de la Medida

El Congreso vota este martes el decreto de congelación de alquileres, con pocas posibilidades de aprobación debido a la oposición de PP, Vox y Junts. La negociación se encuentra en un punto crítico, con Junts exigiendo condiciones adicionales para reconsiderar su postura.

La atención política de la semana se centra en la votación del decreto de congelación de alquileres en el Congreso este martes por la tarde, alrededor de las 20:30 horas.

Un mes después de su aprobación por el Consejo de Ministros, el panorama de votos permanece prácticamente inalterado. Tanto Junts per Catalunya como el Partido Popular (PP) mantienen su oposición inicial, a pesar de los esfuerzos de Sumar por alcanzar un acuerdo. Junts ha reintroducido antiguas demandas, presentándolas como una posible vía para la prórroga, aunque desde Sumar las consideran una última oportunidad.

Si la situación no cambia, los votos combinados de las derechas española y catalana probablemente derribarán el decreto, que podría beneficiar a 2,7 millones de personas y que ya está en vigor. La revocación del decreto significaría privar a los potenciales beneficiarios de una medida que ya están experimentando. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha enfatizado que la prórroga podría ahorrar hasta 2.000 euros anuales a las familias. La posibilidad de que el decreto prospere es escasa.

El PP se ha mostrado inflexible, negándose a dialogar sobre el tema, según fuentes de Sumar. Junts también ha sido claro en su postura, afirmando que no hay conversaciones abiertas con el Gobierno y que no votarán el decreto tal como está.

Sin embargo, han delineado condiciones que podrían llevarles a reconsiderar su posición, incluyendo la financiación estatal de políticas sociales, la deducción de alquileres e hipotecas, la exención del IRPF para la venta de viviendas habituales de mayores de 65 años en residencias y la exención del IVA para pequeños autónomos. Sumar sostiene que el decreto puede ser aprobado si existe voluntad por todas las partes, pero sus opciones para presionar a Junts son limitadas, ya que las competencias para implementar las reformas propuestas residen en el PSOE.

En última instancia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendría que dar su aprobación. Ambos lados del Ejecutivo coinciden en que PP, Vox y Junts serán los responsables de la caída del decreto, pero la intensidad de la presión ejercida por los socios no ha sido la misma, lo que genera incomodidad en el Gobierno.

Sumar insiste en la necesidad de voluntad por parte de todos, incluyendo el PSOE, mientras que Junts aprovecha para criticar la falta de mayoría del PSOE. El Gobierno, por su parte, continúa intentando apoyar a Sumar para que Junts ceda, pero reconoce la dificultad de negociar con un partido que no está dispuesto a dialogar.

A pesar de la falta de perspectivas de acuerdo, el Gobierno asegura que no cejará en sus esfuerzos por aprobar la medida, destacando que la propuesta de Junts sobre el IVA franquiciado para autónomos requiere un análisis económico más profundo. La situación se presenta compleja y la votación del martes determinará el futuro de la congelación de alquileres y su impacto en millones de ciudadanos





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