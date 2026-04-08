Confusión inicial en la gestión de emergencias tras el accidente de tren en Adamuz, según la Guardia Civil

Un informe preliminar de la Guardia Civil revela una importante confusión inicial en la gestión de las llamadas de emergencia tras el accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en el que murieron 46 personas. El estudio de las grabaciones de los operadores de emergencia muestra cómo la gran cantidad de llamadas simultáneas y la información contradictoria dificultaron la identificación de los trenes involucrados y la correcta coordinación de los recursos.

8 de abril de 2026 Córdoba EFE. El informe preliminar de la Guardia Civil sobre el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz Córdoba el pasado 18 de enero, en el que perdieron la vida 46 personas, revela una «importante confusión inicial» en la gestión de las llamadas de emergencia.

Según el documento, elaborado el 28 de marzo con el objetivo de informar a la jueza instructora sobre el avance de la investigación, el cúmulo de llamadas recibidas y la falta de claridad en la información generaron un desconcierto que dificultó la correcta identificación de los trenes involucrados. El informe, al que tuvo acceso EFE, detalla un estudio exhaustivo de las grabaciones de los diversos operadores de emergencia, incluyendo los Centros de Emergencias 112 Andalucía y Madrid, el Centro de Protección y Seguridad CPS de ADIF en Sevilla y Madrid, el Centro de Regulación y Circulación CRC de Atocha en Madrid y el Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil de Córdoba COS. La investigación preliminar de la Guardia Civil destaca que la gran cantidad de llamadas simultáneas y la confusión inicial llevaron a que todas las llamadas de emergencia se relacionaran con el tren Iryo, impidiendo así una correcta identificación de los trenes involucrados. Esta confusión se vio agravada por la información contradictoria y parcial proveniente de las diferentes fuentes, tanto de pasajeros como de los operadores de los trenes. Las primeras llamadas, provenientes del tren Iryo, alertaban sobre un accidente con múltiples heridos y personas atrapadas. Sin embargo, en paralelo, llegaban llamadas relacionadas con el tren Alvia, cuyas comunicaciones se malinterpretaron o confundieron con el accidente del Iryo. El documento relata minuciosamente la secuencia cronológica de los eventos, desde la primera llamada de una pasajera del Iryo al 112 Andalucía hasta la llegada de la primera patrulla de la Guardia Civil al lugar de los hechos. En la cronología establecida por los investigadores, se observa cómo, a medida que avanzaban los minutos, la información se volvía más confusa. La llegada de la primera patrulla de la Guardia Civil al lugar de los hechos marcó el inicio de la intervención sobre el terreno, pero la confusión inicial persistió, dificultando la labor de los equipos de rescate y la correcta identificación de las víctimas. La comunicación entre los diferentes centros de emergencia y los operadores de trenes no facilitó la situación. Por ejemplo, a las 20:09:58 horas, el CPS de ADIF en Madrid informaba al 112 Madrid que el Alvia «no habría descarrilado», sino que realizó «un frenazo de emergencia». Posteriormente, a las 20:16:29 horas, el CPS Sevilla informaba al 112 Andalucía sobre un segundo tren descarrilado, pero la falta de claridad en la ubicación de ambos trenes persistía. La investigación sigue en curso, y se espera que las futuras declaraciones de los operadores de emergencia ayuden a esclarecer las causas de esta confusión inicial y a determinar las responsabilidades correspondientes. La Guardia Civil continúa trabajando en el análisis de las comunicaciones y en la recopilación de pruebas para determinar con exactitud lo sucedido y evitar que tragedias similares se repitan en el futuro. El informe preliminar, aunque incompleto, proporciona una visión detallada de los errores y confusiones que marcaron las primeras horas tras el accidente ferroviario de Adamuz, un hecho que conmocionó a la sociedad española y que demanda una investigación exhaustiva y transparente





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