Investigación revela que la Guardia Civil ignoró la existencia del Alvia siniestrado durante 47 minutos por errores de localización tras el accidente de trenes en Córdoba.

Una jueza instructora del juzgado de Montoro ha analizado un exhaustivo informe de la Guardia Civil que detalla los errores críticos de comunicación tras el accidente ferroviario de Adamuz. La investigación confirma que los servicios de emergencia desconocieron la ubicación exacta del tren Alvia durante 47 minutos tras la primera alerta.

La demora en localizar el segundo tren

El informe oficial establece que el primer aviso al 112 Andalucía se registró a las 19:44:51 horas cuando una pasajera del tren Iryo reportó que su convoy se había volcado y existían numerosos heridos. Un minuto después, el maquinista del Iryo notificó al Centro de Regulación de Circulación de Atocha el descarrilamiento a la altura de Adamuz. Paralelamente, un pasajero del Alvia informó al 112 Andalucía del siniestro, pero la ubicación de este segundo tren no se trasladó correctamente a los equipos en tierra.

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Cronología de los avisos y la intervención policial

Las comunicaciones internas revelan una cadena de confusión que retrasó la respuesta efectiva. A las 19:46:24 horas, la interventora del Alvia avisó al Centro de Gestión de Operaciones de Madrid sobre un accidente grave. Sin embargo, la primera patrulla de la Guardia Civil llegó al lugar del Iryo a las 20:07:48 horas, ignorando inicialmente la presencia del Alvia.

Fue recién a las 20:30 horas cuando la policía conoció la existencia del segundo tren tras ser alertada por un viajero del Alvia. Este pasajero, que no recibió atención pese a sus llamadas, caminó para buscar ayuda y localizó el punto donde se concentraba la mayoría de los heridos. En ese momento, la Guardia Civil solicitó refuerzos sanitarios inmediatos al Centro Operativo de Seguridad.

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Errores de coordinación entre centros de control

Existe una contradicción directa en las comunicaciones entre los centros de control madrileños y andaluces. A las 20:12:27 horas, el Centro de Gestión de Operaciones informó a Renfe que el Alvia tenía medio tren volcado. Poco después, el Centro de Coordinación y Seguridad de ADIF en Sevilla avisó al 112 Andalucía sobre otro tren descarrilado al lado.

No obstante, al interrogar sobre la ubicación específica, el centro de ADIF confirmó erróneamente que ambos trenes estaban en la misma ubicación. Esta información falsa llevó a que las operaciones se centraran inicialmente solo en el Iryo, retrasando la asistencia al Alvia y generando una confusión operativa documentada en los registros.

Estado de la infraestructura ferroviaria en el tramo

Un informe adicional de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, fechado el 23 de noviembre, examina el estado de las vías. En el tramo entre los kilómetros 316 y 320, se identificó una mezcla de materiales de distinta antigüedad que afectan a la estabilidad de la vía.

En el punto preciso del descarrilamiento, el balasto correspondía a obras de 1990, mientras que en los metros cercanos se encontraron 37 metros de balasto reciclado de 2023 y 332 metros nuevos de 2025. Las traviesas presentaban una situación similar, con 3.384 metros originales de 1990 en el lugar exacto del accidente, frente a renovaciones recientes en los tramos adyacentes.