Conflictos geopolíticos en América Latina: Panamá, Perú, Brasil y Argentina en una agenda compartida entre EE.UU. y China

La disputa geopolítica de las dos principales potencias mundiales también se desarrolla en América Latina, donde hay múltiples escenarios de confrontación en áreas comerciales, tecnológicas, logísticas y otros sectores. Los casos significativos mencionados son Panamá, Perú, Brasil y Argentina.

La esperada reunión entre el presidente de EE. UU. , Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, tiene varios temas prioritarios en la agenda en un momento de conflictos internacionales.

También se desarrolla en América Latina, donde hay múltiples escenarios de confrontación en áreas comerciales, tecnológicas, logísticas y otros sectores. Algunos países de la región tienen una marcada adhesión a alguna de las partes, mientras que otros intentan mantener un equilibrio estratégico entre Washington y Beijing para tratar de sacar provecho de cada una.

China ha superado a la Unión Europea como segundo socio comercial de América Latina y en el caso de varios países ya está por encima de Estados Unidos en volumen de intercambio. Por su parte, la Casa Blanca adoptó desde 2025 una postura más coercitiva con respecto a China





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