Conflicto por el SMI 2025: Patronal exige esperar a las elecciones

La patronal española rechaza la actualización inmediata del Salario Mínimo Interprofesional 2025 antes de las elecciones. Exigen diálogo y criterios técnicos objetivos para no dañar el empleo ni la competitividad empresarial.

La Confederación Empresarial española ha rechazado rotundamente la actualización inmediata del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) antes de las próximas elecciones generales programadas para el 29 de noviembre. Esta institución, que representa a las principales cámaras de comercio y sectores productivos del país, ha emitido un comunicado oficial donde manifiesta su desacuerdo con la estrategia del Ministerio de Trabajo, argumentando que esta decisión debe ser asumida con mayor rigurosidad y tranquilidad institucional por el nuevo Ejecutivo que surja del proceso electoral.

Rechazo a la urgencia del Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo convocó este miércoles a los interlocutores sociales para presentar el informe elaborado por los expertos sobre el SMI, que previamente había sido filtrado a los medios de comunicación, y llevar a cabo un supuesto proceso de diálogo, lamentan en el comunicado. La patronal considera que la Administración ha procedido, en la noche de este miércoles, a anunciar los parámetros de la subida salarial sin haber logrado un consenso real con las fuerzas sociales, lo que califican como una falta de lealtad institucional en vísperas de las elecciones generales.

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La organización empresarial pide al Gobierno que reserve esta decisión para el Ejecutivo que resulte de las elecciones generales del 29 de noviembre, sea del color político que sea. Consideran que adoptar la medida antes de que finalice 2026, permitiría contar con indicadores económicos más precisos y evitaría actuar sobre la base de datos provisionales que podrían no reflejar la realidad económica futura con la exactitud necesaria para tomar decisiones tan trascendentales para el mercado laboral.

Posición de la patronal y criterios económicos

A su juicio, la mejora de las rentas más bajas debe ser compatible con la creación y mantenimiento del empleo, la competitividad y la productividad de las empresas. La patronal dice estar comprometida con la mejora de los salarios, pero rechaza su utilización política, y reclama que cualquier decisión se tome con criterios económicos objetivos y teniendo en cuenta su impacto sobre el empleo, las empresas y las familias. Este enfoque busca garantizar que el aumento de los costes laborales no deriven en despidos masivos o en la reducción de la inversión privada.

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Por ello, emplazamos al Gobierno que salga de las elecciones a negociar la actualización del SMI a partir del mes de diciembre, añade el comunicado. La institución destaca que la consulta a los agentes sociales del citado incremento no ha sido fructífera en la instancia actual, por lo que propone trasladar la mesa de negociación a un momento posterior a la formación del nuevo Gobierno. Esta postura intenta proteger a los sectores intensivos en mano de obra y a las familias que necesitan contratar servicios de cuidados, los cuales podrían verse afectados por un encarecimiento abrupto de la nómina salarial.

Impacto en el mercado y próximos pasos

Las empresas adjudicatarias de contratos públicos y privadas necesitan poder repercutir esos mayores costes laborales en sus presupuestos de cara al futuro ejercicio económico. Sin un marco de diálogo previo y estable, existe el riesgo de que las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la columna vertebral del tejido industrial español, sufran tensiones de liquidez importantes. La patronal insiste en que la incertidumbre jurídica y económica derivada de una subida unilateral antes de las elecciones genera un entorno desfavorable para la planificación a largo plazo.

El calendario electoral impone una pausa natural en la adopción de reformas estructurales de gran calado. Al posponer la decisión definitiva hasta que el nuevo Gobierno tenga un mandato claro, se busca asegurar que la política salarial responda a una estrategia integral de crecimiento y no a coyunturas electorales inmediatas. Este planteamiento busca equilibrar la protección social con la sostenibilidad del modelo productivo, garantizando que el empleo no sea la víctima collateral de decisiones apresuradas.