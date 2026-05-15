Conflicto Judicial entre Íñigo Errejón y Elisa Mouliaá: Nuevas Querellas y Polémica por Comparecencia

El juez ordena a Elisa Mouliaá declarar en persona bajo amenaza de detención, mientras su defensa recurre la medida y presenta una nueva querella contra Íñigo Errejón por calumnias y descrédito.

El escenario judicial que enfrenta al exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón , y a la actriz Elisa Mouliaá ha dado un giro significativo tras las recientes determinaciones del juez Arturo Zamarriego.

El magistrado, que lidera la investigación sobre la querella interpuesta por Errejón contra la actriz por presuntas calumnias, ha emitido una orden tajante para que Mouliaá comparezca personalmente ante el juzgado. Esta decisión surge a raíz de un informe forense solicitado el pasado mes de abril, luego de que la actriz se ausentara en dos ocasiones de sus citas judiciales.

Mouliaá había justificado su incomparecencia basándose en una baja médica y en la necesidad imperiosa de evitar cualquier encuentro físico con la persona a la que señala como su agresor. No obstante, la evaluación realizada por un médico forense en el propio domicilio de la actriz concluyó que su estado de salud no impedía su desplazamiento al tribunal.

Ante este escenario, el juez citó a la querellada para el 15 de junio, añadiendo un apercibimiento expreso de detención en caso de que volviera a no presentarse, una medida que ha generado una fuerte reacción en la defensa de la actriz. La nueva representación legal de Elisa Mouliaá, encabezada por la abogada Yurena Carrillo, ha reaccionado rápidamente recurriendo esta decisión judicial.

En el recurso presentado, la letrada sostiene que la orden de comparecencia personal es una medida desproporcionada y carente de justificación material. Según el argumento de la defensa, no existe un riesgo procesal que amerite la compulsión personal y se ignora el derecho constitucional de la actriz a no declarar contra sí misma o sobre los hechos investigados.

Carrillo enfatiza que la decisión judicial no tiene en cuenta el contexto de extraordinaria exposición mediática que rodea el caso, lo cual podría derivar en una revictimización de la mujer. La defensa aboga por el uso de medios alternativos para la declaración, argumentando que obligar a la actriz a presentarse físicamente en el juzgado, bajo amenaza de detención, vulnera sus derechos fundamentales y no aporta una necesidad instructora real que no pueda resolverse de otra manera.

Paralelamente a este conflicto por la comparecencia, la estrategia jurídica de Mouliaá ha pasado a la ofensiva con la presentación de una querella contra Íñigo Errejón. Esta nueva acción legal acusa al político de calumnias con publicidad, injurias graves y, de manera subsidiaria, de obstrucción a la justicia.

La base de esta demanda reside en el comportamiento público de Errejón y sus declaraciones tanto en este proceso como en la causa paralela por presunta agresión sexual, la cual se tramita en un juzgado distinto y ya ha alcanzado la fase de apertura de juicio oral, aunque sigue siendo objeto de recursos ante la Audiencia Provincial. La letrada Yurena Carrillo denuncia que Errejón ha intentado construir un relato público manipulado, sugiriendo que la actriz ha presionado a testigos y ha actuado de forma fraudulenta.

Para la defensa, esto representa una inversión malintencionada de la realidad, donde la víctima es presentada como la autora de ilícitos en una estrategia deliberada de descrédito. El conflicto se extiende aún más allá, alcanzando la esfera de la denominada violencia institucional. La defensa de Mouliaá ha recurrido el archivo de una denuncia presentada anteriormente contra las actuaciones de ciertos órganos judiciales y administrativos.

En dicha denuncia se describía una secuencia de acciones que, según la actriz, constituyen una forma de violencia institucional ejercida contra ella en el marco de los diversos procedimientos abiertos. La abogada argumenta que el juzgado de Plaza de Castilla, al archivar la causa, omitió dar una respuesta efectiva a los hechos denunciados y careció de una perspectiva de género necesaria para comprender la dimensión del daño causado.

Este recurso busca que se revise la decisión y se reconozca que el trato recibido por la denunciante ha sido inadecuado y sistemáticamente perjudicial. Finalmente, es relevante destacar el cambio en la estructura legal de Elisa Mouliaá. La entrada de Yurena Carrillo como su representante en la causa de calumnias se produce tras una falta de acuerdo con el abogado Alfredo Arrién, quien continúa llevando el caso de la presunta agresión sexual.

Esta fragmentación en la defensa refleja la complejidad de los múltiples frentes judiciales que se han abierto. Mientras Errejón intenta limpiar su imagen a través de la vía penal por calumnias, Mouliaá busca no solo defenderse de esas acusaciones, sino también señalar lo que considera un abuso de poder y una campaña de desprestigio orquestada desde la esfera pública.

El desenlace de estas disputas marcará un precedente sobre el manejo de las denuncias de violencia sexual y la protección de las víctimas frente a las contraofensivas judiciales en casos de alta visibilidad mediática





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