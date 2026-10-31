Conflicto ferroviario en España: Adif y el Ministerio se niegan a reunirse con Iryo y Ouigo

Adif y el Ministerio de Transportes bloquean el diálogo con Iryo y Ouigo pese a la crisis de seguridad. Las operadoras privadas denuncian exclusión y exigen coordinación tras los accidentes de Adamuz y Urda.

Las operadoras ferroviarias privadas Iryo y Ouigo se enfrentan a un bloqueo institucional por parte de Adif y el Ministerio de Transportes, que han rechazado sistemáticamente las solicitudes de reunión para abordar temas críticos como la gobernanza, la seguridad y la planificación de la red de alta velocidad. Esta falta de interlocución, que se ha intensificado con la llegada de Óscar Puente a la dirección de Adif y Renfe, ha generado una profunda crisis en el sector, alimentando la percepción de que existe una estrategia deliberada de exclusión por parte del operador público.

Guerra institucional en el Ministerio de Transportes

El conflicto tiene raíces políticas y económicas profundas. Óscar Puente mantiene un enfrentamiento abierto con las empresas privadas, acusándolas de practicar competencia desleal mediante dumping y de deteriorar la infraestructura industrial de Renfe. Desde la perspectiva del Ministerio, se considera a los operadores privados como adversarios directos de la compañía pública, priorizando la defensa de Renfe por encima de la neutralidad arbitral que se espera de un regulador. Esta postura ha derivado en una guerra sin cuartel donde se han criminalizado a Iryo y Ouigo, especialmente a la francesa Ouigo, que se estrenó en mayo de 2021.

Also read Investigan la colisión entre un AVE y un Iryo en Urda que dejó 69 muertos

La situación se ha visto agravada por declaraciones del ministro, quien ha destacado que las compañías privadas operan con enormes pérdidas amparadas por los gobiernos de Francia e Italia para captar cuota de mercado. Paralelamente, se han reportado bloqueos en proyectos de expansión internacional, como la llegada de Renfe a París, que ha sido dificultada por presiones francesas, lo que añade capas de complejidad geopolítica a la disputa doméstica por el control del transporte terrestre en España.

Impacto económico y legal de las operadoras privadas

A pesar de la hostilidad institucional, la liberalización del sector ha tenido un impacto significativo en el mercado. Según fuentes del sector citadas por medios de comunicación, la llegada de la competencia ha duplicado el número de rutas y ha aumentado el número de pasajeros de 23,7 millones en 2021 a 44,5 millones proyectados para 2025. Esta democratización del acceso ha permitido reducir los precios entre un 30% y un 50% en los corredores de mayor demanda, beneficiando a los usuarios pero generando una presión sin precedentes sobre la gestión de las infraestructuras existentes.

Advertisement

Las compañías privadas abonan cerca de 200 millones de euros anuales a Adif en cánones de acceso a la infraestructura. Sin embargo, han denunciado retrasos injustificados en la aplicación de rebajas tarifarias, amparándose en sentencias de la Unión Europea y de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Adif, con el respaldo del Ministerio, ha demorado estas reducciones, lo que las operadoras afirman que les perjudica económicamente y complica la planificación de tarifas y rutas, alimentando la sensación de que se les quiere expulsar del mercado mediante barreras administrativas.

Crisis de seguridad y accidentes en la red AVE

La tensión institucional no puede separarse de la deteriorada imagen de seguridad en la red de alta velocidad española. Accidentes graves como los de Adamuz y Urda han puesto en jaque la confianza pública en el tren. Informes técnicos, incluyendo uno de la CIAF, vinculan el descarrilamiento de Iryo en Adamuz a una fractura previa en una soldadura, lo que sugiere problemas de mantenimiento en tramos veteranos de la línea Madrid-Andalucía. Estos incidentes, sumados a fallas de infraestructura, reflejan una realidad de deterioro que preocupa a la sociedad y a los inversores.

La gestión de la alta velocidad en España, que hace una década era considerada modélica, se ha convertido en una de las principales preocupaciones nacionales. Los factores que contribuyen a esta crisis incluyen fallos humanos, problemas en la actualización de los sistemas de seguridad, infraestructuras obsoletas y una falta de inversión estructural. El gasto en mantener la red de AVE ha caído un 31% desde 2019, a pesar de los fondos Next Gen, lo que agrava los riesgos operativos en una red que ha sido liberalizada más rápido de lo que el sistema técnico y humano puede asumir de manera segura.

Exigencia de coordinación y planes de contingencia

Ante el estancamiento diplomático, Iryo y Ouigo han exigido la creación de mesas de trabajo conjuntas, planes de contingencia compartidos y canales de interlocución permanentes. Solicitan participar en la toma de decisiones y obtener información técnica para coordinar protocolos que prevengan futuras incidencias. La ausencia de diálogo no solo afecta la planificación operativa, sino que pone en riesgo la seguridad de los millones de viajeros que utilizan diariamente estos servicios, exponiendo la incapacidad del modelo actual para gestionar la coexistencia entre el operador público y los privados.

Advertisement

La tragedia ferroviaria de Urda ha dejado la confianza en el tren en mínimos históricos, cuestionando el plan de transporte del Gobierno. Mientras Feijóo insta a contar cada euro del presupuesto, la estructura de gobernanza actual muestra grietas severas. La falta de objetividad del Ministerio de Transportes como árbitro del mercado, combinada con la negativa a facilitar la participación privada en la seguridad de la red, crea un escenario de riesgo sistémico. Sin una reforma profunda que garantice la transparencia y la colaboración técnica, la estabilidad del sector ferroviario español seguirá comprometida, afectando tanto a la economía como a la seguridad ciudadana.