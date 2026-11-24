El gobierno andaluz cede el Pabellón de la Navegación al PP para el cierre de campaña, tras denegar la solicitud del PSOE que alegaba haber tramitado el uso telefónicamente, generando acusaciones de favoritismo político en la gestión de espacios públicos.

La disputa por la organización de los grandes mítines electorales en Sevilla ha desencadenado una intensa confrontación política entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía.

El escenario central de este conflicto es el histórico Pabellón de la Navegación, situado en la Isla de la Cartuja, un espacio emblemático que albergó la Expo 92 y que cuenta con una capacidad para acoger a 3.500 asistentes. La Consejería de Hacienda del Gobierno andaluz, bajo el mandato de Juanma Moreno, ha confirmado la cesión de estas instalaciones al PP para el cierre de la campaña de Alberto Núñez Feijóo previsto para el viernes.

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PSOE critica la doble vara de medir en la gestión

Sin embargo, esta decisión ha sido objeto de severas críticas por parte del PSOE, que denuncia una clara doble vara de medir en la gestión de los espacios públicos, acusando a la administración autonómica de preferencia ideológica en la asignación de recursos estratégicos para la contienda electoral que se celebra este próximo domingo. La controversia radica en las declaraciones contradictorias sobre si el PSOE formalizó o no la solicitud de uso del recinto para el arranque de la campaña de Pedro Sánchez.

Desde el departamento de Carolina España, vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo andaluz, se sostiene que no existe ningún registro formal de la petición socialista. Afirman que el procedimiento estándar exige una solicitud por correo electrónico para verificar la disponibilidad de las fechas, y que el PSOE nunca realizó tal gestión escrita.

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Fuentes socialistas revelan solicitud telefónica al Pabellón

No obstante, fuentes cercanas al partido rosa revelan una versión totalmente opuesta: indican que la solicitud se tramitó telefónicamente con la funcionaria encargada de la gestión de activos de la empresa pública EPGASA, siguiendo un protocolo informal utilizado con anterioridad. Se asegura que se recibió una confirmación verbal de disponibilidad inicial, seguida de un recordatorio por WhatsApp donde se adjuntaba el cartel del acto con la leyenda lugar por confirmar.

Ante la negativa posterior del espacio, alegando que el recinto se encontraba en proceso de adjudicación a un operador privado, el PSOE señala que la denegación se produjo en una llamada telefónica sin justificación oficial, lo que habría obligado a trasladar su evento de apertura al Palacio de Exposiciones y Congresos. Este forcejeo administrativo no es un hecho aislado, sino un símbolo de la batalla frontal que se libra en la única provincia andaluza donde el PSOE no ha perdido nunca unas elecciones generales.

Juanma Moreno ataca la fortaleza tradicional del PSOE

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha volcado personalmente sus esfuerzos en Sevilla, tratando de desarticular la fortaleza tradicional socialista en lo que muchos analistas consideran la clave para acceder a la Presidencia del Gobierno de España. El Pabellón de la Navegación tiene un profundo significado histórico para los socialistas, ya que fue escenario del lanzamiento de la campaña municipal del exalcaldo Antonio Muñoz y de la proclamación de María Jesús Montero como secretaria general.

Mientras los populares celebran haber obtenido el derecho a cerrar su campaña en un escenario de primer nivel, los socialistas insisten en que la gestión ha sido opaca y discriminatoria, destacando que han organizado tres actos en ese mismo pabellón durante el gobierno popular. La ausencia de un registro escrito, según denuncian, facilita la discrecionalidad en la adjudicación de espacios, levantando sospechas sobre la imparcialidad de la administración pública en un contexto de elecciones tan ajustadas y decisivas para el futuro político de la región y del país.