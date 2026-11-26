El Consejo de Informativos de TVE rechaza la decisión de la dirección de trasladar el programa 'Malas Lenguas' para cubrir el cierre de campaña, acusando de incumplimiento del Mandato Marco y de injerencias políticas en un proceso sin precedentes.

Un nuevo y severo enfrentamiento institucional se ha abierto en la Corporación de Radio y Televisión Española ( RTVE) a solo tres días de las elecciones generales. El Consejo de Informativos de Televisión Española (TVE) ha emitido un comunicado interno contundente denunciando lo que califica de "abuso de poder" y graves injerencias por parte de la propia dirección de la cadena pública.

El núcleo del conflicto radica en la decisión de la gestión de trasladar el programa de producción externa "Malas Lenguas", conducido por Jesús Cintora, desde su horario habitual del sábado, que coincide con la jornada de reflexión electoral, hacia la noche del viernes. Esta modificación busca que el espacio ocupe las dos últimas horas de la campaña electoral, un momento de máxima intensidad política.

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La dirección pretende que este espacio externo asuma la cobertura del cierre de la campaña electoral del viernes. Sin embargo, el órgano de representación de los profesionales de la información ha manifestado su rechazo absoluto ante esta medida, considerándola un hecho sin precedentes y de extrema gravedad para la independencia informativa de la televisión pública.

Denuncia de incumplimiento del Mandato Marco

El Consejo de Informativos fundamenta su postura en la alegación de que esta decisión incumple frontalmente el Mandato Marco de RTVE, el documento rector que establece las reglas de funcionamiento de la corporación. Según el organismo de los periodistas, la producción informativa e institucional debe ser realizada al cien por cien por producción interna, garantizando así la independencia y la calidad periodística.

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Además, se señala que el espacio "Malas Lenguas" no figuraba en el plan de cobertura electoral que la corporación comunicó oficialmente a la Junta Electoral Central (JEC). Por tanto, encomendar un acontecimiento de naturaleza estrictamente informativa, política e institucional a un programa de producción externa carece de sustento normativo y viola los principios de imparcialidad exigidos en procesos electorales.

Los trabajadores de la Corporación, a los que ha tenido acceso esta información, confirman que la intención de la dirección es mover la emisión prevista para la jornada de reflexión al viernes de veinte a veintidós horas. Esta maniobra de programación es descrita como inaudita en la historia de TVE, ya que introduce un elemento externo en la cobertura de un evento que la ley electoral considera fundamental y de acceso igualitario.

División interna por programas no informativos

La disputa trasciende la simple cuestión logística y toca una herida abierta en las relaciones laborales de la cadena pública. El Consejo pone sobre la mesa el estatus de espacios como "Malas Lenguas", que abordan la actualidad política diariamente pero que no están adscritos a los Servicios Informativos oficiales. La Dirección de Información había argumentado anteriormente que estos programas no dependían de dicha dirección y, por tanto, no debían verse afectados por la regulación estricta de la Junta Electoral Central.

No obstante, ahora el Consejo de Informativos argumenta que esta distinción es falsa e injusta. Consideran poco razonable que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) se aplique a todos los informativos tradicionales, algo que rechazan por restrictivo, mientras que se permite que programas no adscritos a la información formal cubran momentos electorales clave con producciones externas.

El comunicado interno remitido el jueves a todos los trabajadores de la televisión pública refleja la unidad del órgano de representación frente a la dirección. Se pide explícitamente que se reconsidere la decisión, subrayando que no se trata solo de un tema de horarios, sino de un principio rector sobre quién tiene la potestad de informar en tiempos electorales dentro de la casa pública.

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Contexto de tensiones con la Junta Electoral Central

Este incidente se suma a un contexto ya de por sí tenso, marcado por las recientes controversias que han rodeado la cobertura electoral de la televisión pública. Durante las últimas semanas, buena parte de los debates han tenido su origen en las obligaciones que impone la Junta Electoral Central y en los criterios con los que RTVE ha organizado su programación durante la precampaña y la campaña.

La situación ha escalado lo suficiente como para que la Junta Electoral Central haya iniciado acciones formales. De hecho, se ha procedido a la apertura de un expediente sancionador a título personal, lo que indica la gravedad con la que las autoridades electorales están vigilando el cumplimiento de la normativa por parte de la corporación.

La discrepancia entre la dirección y los periodistas se agudiza con declaraciones recientes de figuras políticas. El propio Consejo de Informativos de TVE había hecho público anteriormente un comunicado tras las palabras de Feijóo, describiéndolas como "una vergüenza", lo que evidencia la pugna constante entre la línea editorial, las presiones externas y la autonomía redaccional.

A la espera de que la dirección reconsidere su postura, los profesionales de TVE mantienen su firme rechazo. La cobertura del cierre de la campaña electoral, un hito democrático crucial, parece estar en el ojo del huracán de una batalla interna que pone en cuestión la independencia real de la televisión pública española antes de que los ciudadanos acudan a las urnas.