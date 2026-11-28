El Plan Vive de la Comunidad de Madrid enfrenta reclamos por subir alquileres un 4.9% según el IPC, violando el límite estatal del 2%. Inquilinos demandan transparencia en gastos.

El programa de vivienda protegida Plan Vive, impulsado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra en el centro de un intenso conflicto jurídico y social. Diversos inquilinos han iniciado reclamaciones formales tras recibir notificaciones de sus gestoras, como Sogeviso, aplicando un incremento del 4,9% en sus rentas mensuales. Este porcentaje coincide con la tasa del Índice de Precios al Consumo (IPC) registrado en octubre, una cifra que los residentes consideran abusiva e ilegal frente a la normativa estatal vigente.

Límite estatal del 2% vs. actualización IPC

El Real Decreto-ley 29/2026, conocido popularmente como el Decreto Maricarmen, establece explícitamente un techo máximo para las actualizaciones de alquileres en 2% anual. Esta limitación se aplica salvo que exista un acuerdo expreso entre arrendador y arrendatario. Sin embargo, la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, liderada por José María García Gómez, sostiene que esta normativa no concierne a las promociones del Plan Vive. El departamento autonómico ampara su postura en el decreto autonómico 84/20, que regula los contratos de este programa específico y mantiene el IPC como índice de referencia válido.

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Caso concreto Silvia Alcalá de Henares

Silvia, una residente en una promoción del Plan Vive ubicada en Alcalá de Henares, recibió una comunicación vía correo electrónico por parte de Sogeviso el pasado 17 de noviembre. En este aviso, se le notificaba una actualización de su renta que eleva el precio mensual de su vivienda de tres habitaciones de 817,58 euros a 857,70 euros. Este incremento representa un costo adicional superior a 40 euros mensuales, una carga significativa para los hogares que ya enfrentan presión financiera. Silvia cuestiona directamente la legalidad de este ajuste, argumentando que existe un real decreto que habla de un límite del 2%, y se siente víctima de un abuso sistemático por parte de la gestora.

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Gastos comunitarios y opacidad contractual

La disputa no se limita exclusivamente al precio base del alquiler, sino que abarca los gastos adicionales que componen la factura total. Las notificaciones recibidas contemplan aplicar el mismo incremento del 4,9% a los pagos por servicios comunitarios, incluyendo el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la cobertura de trasteros y garajes. Estos suplementos pueden alcanzar hasta el 18% de la renta base según los contratos analizados. Silvia denuncia la falta de transparencia en las liquidaciones, indicando que ciertos conceptos no aparecen suficientemente detallados y deberían tener una cuota fija en lugar de variar anualmente. Argumenta que no es justo aplicar subidas sobre gastos no justificados debidamente, lo que ha generado una creciente indignación entre los usuarios del programa.

Posiciones contrapuestas y marco legal

Sergio Montero, portavoz de la Asociación de Inquilinos del Plan Vive, lidera la resistencia organizada frente a estas prácticas. Montero, quien abona 1.500 euros mensuales sumando un alquiler base de 900 euros en Valdebebas a los importes extra, clasifica la situación como un nuevo abuso institucional. Su equipo señala que la cláusula 5.3 de sus contratos establece que la actualización debe regirse por el IPC del mes anterior, pero advierte que muchos contratos contradicen los pliegos originales. Montero defiende que debe prevalecer la norma estatal del 2%, especialmente para las renovaciones posteriores a la aprobación del Consejo de Ministros del 6 de octubre. A su vez, fuentes de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid emiten un informe que avala el uso del IPC, reforzando la postura del gobierno regional frente a las críticas de los afectados y la interpretación de la Ley de Vivienda de 2023.