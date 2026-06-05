Conflicto de intereses no declarado lleva a retractación de estudio en PNAS

La revista PNAS retracta un estudio de Mariano Barbacid por omisión de vínculos con empresa farmacéutica. Expertos debaten sobre transparencia y conflictos de intereses en investigación biomédica.

La revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences ( PNAS ) ha retractado un estudio liderado por el oncólogo Mariano Barbacid y su equipo debido a que no declararon su vinculación con la empresa Vega Oncotargets, que fabrica el fármaco investigado.

La retractación ha generado un intenso debate sobre la importancia de la transparencia en la investigación biomédica y la declaración de conflictos de intereses. Candela Ollé, investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y experta en ciencia abierta, afirma que los conflictos de intereses pueden afectar muchísimo a la calidad de un estudio al plantear sesgos importantes.

Por su parte, el inmunólogo y catedrático Alfredo Corell replica que lo que distingue a un buen científico no es no tener conflictos, sino declararlos siempre. El estudio retractado incluía como coautoras a Vasiliki Liaki y Carmen Guerra, quienes junto con Barbacid cofundaron Vega Oncotargets después de que Barbacid se desvinculara de las patentes solicitadas por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

Según la información que ahora figura en las declaraciones, Guerra posee el 5,15% de las acciones y Liaki el 1,43%. Corell señala que tener un conflicto de intereses es de lo más normal, especialmente en biomedicina, donde la relación con empresas privadas es frecuente. Un dosier monográfico publicado en 2025 sobre el impacto de estos conflictos remarca la obligación moral del investigador de declarar cualquier interés financiero o personal que pueda influir en su trabajo.

Candela Ollé comenta que quizás hay disciplinas con más conflictos que otras, pero que no suceden cada día. En ciencias sociales, la financiación suele provenir principalmente de ayudas públicas, mientras que el ámbito biomédico cuenta con una mayor relación con las empresas privadas. Ollé añade que una parte importante de los investigadores biomédicos que publican tienen intereses de por medio, pero que esto en sí no es una anomalía si se declara adecuadamente.

Sin embargo, reconoce que los datos sobre declaraciones de conflictos aún son insuficientes. Corell insiste en que lo que distingue a un buen científico es declarar siempre, hasta los conflictos que puedan parecer una tontería, y actuar con rigurosidad científica publicando todos los resultados de su investigación. La Oficina Española de Integridad en la Investigación (OEII) señala que la falta de transparencia sobre los conflictos de intereses no tiene por qué afectar a la validez de los resultados científicos.

No obstante, explican que si un autor oculta esta información conscientemente, surgen dudas sobre si ha hecho lo mismo con otras malas praxis. En el caso de Barbacid, los autores han contestado públicamente y de forma transparente a las dudas surgidas, incluso sobre ciertas duplicidades de imágenes que aparecían en la publicación. La OEII recomienda que en caso de existir conflictos de intereses, el autor puede reconocer el error y corregirlo.

Se trata de algo que puede suceder, de habérsele pasado. Corell añade que el procedimiento para declarar un conflicto de intereses es clarísimo y sencillísimo, y además muy antiguo: cuando se dan conflictos de intereses, se debe indicar a quién pertenece la empresa y dejárselo claro al editor de la revista y a los lectores para que lo valoren. Si la declaración sucede a posteriori, con la retractación ya hecha, es un problema.

La investigadora de la UOC pone de relieve que existen acciones de ciencia abierta que proporcionan transparencia y evitan malas praxis o conductas no éticas. Las propias revistas incluyen en sus formularios epígrafes dedicados a la declaración de conflictos de intereses.

Además, los artículos pasan por una revisión por pares ciegos, de modo que los revisores también pueden identificar esta clase de incorrecciones. Hay diferentes momentos donde ya se intenta validar esta responsabilidad, declara Ollé. Así, la experta en ciencia abierta defiende el valor de la honestidad para crear un conocimiento transparente y confiable.

En definitiva, el caso de Barbacid sirve como un recordatorio de la importancia de la integridad en la investigación y la necesidad de declarar todos los conflictos de intereses para mantener la confianza pública en la ciencia





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