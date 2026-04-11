Confirmar el Borrador de la Renta sin Revisar: Un Riesgo que Puede Costarte Cientos de Euros

Expertos advierten sobre los peligros de confirmar el borrador de la Renta sin revisar, destacando la posible pérdida de deducciones y el impacto económico que esto puede tener en los contribuyentes. Se recomienda una revisión minuciosa para evitar errores y optimizar la declaración.

Con el inicio de la campaña de la Renta el 8 de abril, la tentación de confirmar el borrador con un solo clic es grande, prometiendo rapidez y eficiencia. Sin embargo, muchos asesores fiscales advierten que esta opción, aunque atractiva, no siempre es la más beneficiosa para el contribuyente.

Aceptar el borrador sin una revisión minuciosa de sus datos, incluyendo posibles deducciones o correcciones, puede conducir a errores que resulten en una menor cantidad de dinero a recuperar, o incluso a un mayor pago de impuestos del necesario. El consultor financiero Rubén López de Miguel, en particular, enfatiza el riesgo de confiar ciegamente en el borrador automático. Según él, aquellos que se basan únicamente en esta herramienta podrían estar perdiendo dinero al cual tienen derecho, lo que subraya la importancia de revisar cada detalle antes de confirmar la declaración, como la manera más segura de evitar sorpresas desagradables. Este consejo es especialmente relevante en el contexto actual, donde el gobierno, como el de Page, confirma las deducciones autonómicas para la renta 2025, incluyendo beneficios relacionados con viviendas, guarderías y zonas despobladas, entre otros.\El problema central radica en que el borrador de la declaración se genera a partir de la información que la administración recibe de terceros, como empresas, bancos y organismos públicos. Si bien esta información es crucial, no siempre refleja la totalidad de las circunstancias personales o fiscales de cada ciudadano. López de Miguel destaca que muchos contribuyentes aceptan el borrador tal cual, asumiendo erróneamente que está completo y correcto. Sin embargo, Hacienda no aplica automáticamente todas las deducciones a las que un contribuyente podría tener derecho. Esta omisión puede resultar en una pérdida económica significativa. Se estima que, en promedio, los contribuyentes podrían estar perdiendo más de 500 euros al año al no aplicar todas las deducciones disponibles. Esta cifra varía dependiendo de las circunstancias individuales, pero ilustra la magnitud del problema. Deducciones clave como las relacionadas con alquileres, gastos de abogados o donaciones, entre otros, no siempre se incluyen en el borrador inicial. El resultado es que el contribuyente, al confirmar el borrador sin revisar, renuncia sin saberlo a un ahorro fiscal considerable.\Otro aspecto crucial a considerar es la responsabilidad del contribuyente. Aunque la Agencia Tributaria genere el borrador, la responsabilidad final del contenido de la declaración recae en el ciudadano. Los asesores fiscales recomiendan, por tanto, una revisión exhaustiva de cada apartado antes de confirmar la declaración. Esta revisión implica verificar la exactitud de los datos personales, los ingresos, los gastos y, sobre todo, la aplicación de todas las deducciones a las que el contribuyente tiene derecho. Existen herramientas y recursos disponibles para facilitar esta tarea, incluyendo software y aplicaciones que ayudan a detectar posibles deducciones olvidadas y a optimizar la declaración. Estas herramientas guían al contribuyente a través de preguntas sencillas y directas, asegurando que solo pague lo que corresponde, ni más ni menos. En resumen, si bien la confirmación rápida del borrador puede parecer una solución conveniente, puede acarrear la pérdida de importantes beneficios fiscales. Invertir unos minutos en revisar los datos puede marcar una gran diferencia y evitar sorpresas desagradables en el resultado final de la declaración de la renta





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