La aseguradora Confianza Vida incorpora un servicio jurídico que incluye la redacción y formalización del testamento sin coste adicional para todos sus pólizas de vida.

La compañía aseguradora Confianza Vida ha anunciado la incorporación inmediata de un nuevo servicio jurídico gratuito dentro de su gama de productos Confianza Vida. Esta iniciativa permite a todos los clientes, independientemente de la modalidad de seguro contratada, acceder a la redacción y formalización de su testamento sin ningún coste adicional, según ha informado la entidad este martes.

Mecanismo del Servicio Jurídico Gratuito

El núcleo de esta nueva prestación consiste en facilitar la planificación anticipada de decisiones personales y patrimoniales mediante la asistencia de un profesional especializado en sucesiones. Este experto analiza las circunstancias específicas de cada cliente y resuelve las dudas que surjan durante todo el proceso de documentación, garantizando que las voluntades del asegurado queden correctamente reflejadas en los documentos legales.

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La asistencia técnica incluye la redacción del testamento hereditario, cuyo objetivo principal es ordenar el reparto del patrimonio familiar tras el fallecimiento del titular de la póliza. Adicionalmente, el servicio contempla la elaboración del documento de instrucciones previas, en el que se recogen las directrices sobre cuidados médicos y tratamientos sanitarios que se desean recibir en el futuro, asegurando así una protección integral.

Para completar la gestión, la aseguradora se encarga de la coordinación logística de las citas notariales y de la firma de los documentos ante notario. Asimismo, cubre el abono de las tasas administrativas correspondientes, entrega una copia simple del testamento y se asegura de la inscripción de los documentos en los registros oficiales que correspondan, eliminando así la carga burocrática para el asegurado.

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Inclusión y Cobertura de Todas las Pólizas

Es fundamental destacar que esta prestación se integra automáticamente en todas las modalidades de Confianza Vida, una gama diseñada para atender distintas necesidades de protección a lo largo de la vida del titular. La inclusión no requiere una selección especial ni un coste extra, ya que es parte fundamental de la oferta de valor que la compañía busca ampliar para fortalecer la protección de sus pólizas de vida.

El servicio está dirigido especialmente a personas que viven solas o sin cargas familiares directas, aunque está disponible para cualquier cliente que contrate cualquier tipo de seguro dentro de esta línea productiva. Esta estrategia responde a la necesidad creciente de ordenar las decisiones patrimoniales, proporcionando una herramienta accesible para quienes buscan tranquilidad jurídica sin incurrir en gastos notariales o de asesoramiento externo.

Condición Registral para la Inversión Patrimonial

Aunque el servicio de testamento es universal para los asegurados, existe una condición específica vinculada a la prestación de acompañamiento especializado en el producto Confianza Vital. Este beneficio adicional, que no tiene coste, está disponible siempre que el cliente figure inscrito en un registro público autonómico o municipal relevante. Esta inscripción es el requisito previo para acceder a la asistencia personalizada en la gestión de su patrimonio y decisiones vitales.

Con esta incorporación tecnológica y jurídica, la compañía busca consolidar su posición en el mercado al ofrecer soluciones integrales que abarcan tanto la protección financiera como la seguridad jurídica personal. La medida refuerza el compromiso de Confianza Vida con la planificación familiar y patrimonial, asegurando que los clientes dispongan de herramientas claras para gestionar su legado y sus voluntades finales de manera efectiva.

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La implementación de este servicio marca un hito en la relación entre las aseguradoras y la gestión del patrimonio personal, al democratizar el acceso a servicios jurídicos especializados. Al eliminar las barreras de coste, Confianza Vida facilita que un mayor número de personas tome el control de su futuro legal y familiar, integrando estas gestiones esenciales dentro de la propia dinámica de sus productos de seguros.

Los clientes interesados en activar este beneficio pueden consultar las condiciones específicas con su gestor, asegurando que su documentación esté al día y que sus deseos estén correctamente formalizados ante notario. La simplificación de los trámites y la cobertura de las tasas representan un valor añadido tangible que complementa la protección económica que tradicionalmente ofrecen estos productos.