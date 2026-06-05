Conferencia de fiscal argentino sobre femicidio de Agostina Vega desata indignación por falta de autocrítica y elogio a perro policial

La periodista Laura Vilches increpó a un fiscal por su tono cíneo al informar sobre el asesinato de una niña de 14 años, en un caso que visibiliza la crisis de las políticas de género en Argentina tras los recortes del gobierno de Milei.

El 30 de mayo, la periodista argentina Laura Vilches protagonizó un momento de intensa confrontación durante una conferencia de prensa ofrecida por el fiscal Raúl Garzón, quien detallaba el avance de la investigación por el femicidio de Agostina Vega , una adolescente de 14 años cuyo cuerpo desmembrado fue hallado en un descampado en las afueras de Córdoba.

Agostina había desaparecido el 23 de mayo, pero la policía no inició su búsqueda hasta el 27, tras desestimar las denuncias de la familia bajo el prejuicio de que se había ido "con un noviecito". La indignación de Vilches estalló cuando el fiscal, en lugar de asumir alguna autocrítica por las fallas institucionales, elogió la labor del perro policial que encontró los restos.

Ese episodio, captado en video, se viralizó rápidamente y resonó como un símbolo del hartazgo colectivo frente a la negligencia y el trato revictimizador que sufren las víctimas y sus familias. La periodista, quien escribe para La Izquierda Diario, explicó posteriormente que su reacción expresaba la bronca de muchísima gente. La muerte de Agostina no fue un hecho aislado.

El 28 de mayo, dos días antes de hallar a la adolescente, apareció dentro de un tanque séptico en un edificio abandonado el cuerpo de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, quien llevaba dos semanas desaparecida en la provincia de Misiones. También murió por asfixia.

El mismo sábado 30, Noelia Romero, de 30 años, llamó aterrorizada a la policía para denunciar que su novio la tenía rehén; los agentes esperaron horas afuera de la vivienda por una orden judicial, pero cuando ingresaron, Noelia ya estaba muerta. Estos casos pusieron nuevamente en el centro del debate la violencia de género en Argentina y, específicamente, las consecuencias de los recortes y desmantelamiento de políticas públicas destinadas a proteger a las mujeres, promovidos por el gobierno de Javier Milei.

El movimiento feminista Ni Una Menos, nacido hace once años tras el asesinato de otra niña de 14 años, Chiara Páez, ha sido clave en la visibilización de estos crímenes. Desde entonces, la organización ha registrado más de 3.200 femicidios. Cada 3 de junio, lleva a cabo movilizaciones masivas, y la semana de estos hechos volvió a congregar cientos de miles de personas en las calles argentinas.

La periodista Ingrid Beck, coorganizadora de la primera marcha en 2015, advirtió que "cada vez hay menos instituciones para denunciar, acompañar y dar contención" a las víctimas. Dos años atrás, Milei disolvió el Ministerio de las Mujeres, que había sido reducido a subsecretaría al asumir en diciembre de 2023, y transfirió sus funciones al ministerio de Justicia, donde quedaron diluidas.

Además, en 2024, la línea 144, que atendía específicamente a mujeres en situación de violencia de género, se convirtió en un servicio genérico para "cualquier persona en situación de violencia y riesgo", pese a la persistencia de un femicidio cada 29 horas, según datos de la Defensoría del Pueblo. Este contexto ha generado no solo un aumento en la sensación de vulnerabilidad, sino también un fenómeno de revictimización: en redes sociales y algunos medios, las víctimas fueron juzgadas por su forma de vestir o actuar, y a la familia de Agostina se le cuestionó cómo había sucedido el crimen.

Su padre respondió con indignación: "¿En serio me preguntás eso? Yo no puedo estar en la cabeza de un psicópata". Frente a este panorama, la sociedad civil mantiene activo el reclamo por justicia y por la restitución de políticas efectivas contra la violencia machista, temiendo la pérdida de logros históricos





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