Conexión Vintage 'La Carrera de la Paz': Una historia ciclista apasionante

El programa Conexión Vintage presenta la historia de la Carrera de la Paz, una prueba ciclista conocida como el Tour del Este. Se recorrerá los inicios de la carrera en las décadas de los 50 y 60, y la década de los 80, en la que la carrera elevó su nivel al punto más alto.

El programa reúne al seleccionador y a los dos únicos españoles vencedores de etapa: Martínez Heredia y Juanjo Moral. Conexión Vintage 'La Carrera de la Paz' en directo, lunes 1 de junio a las 24:00h. en Teledeporte y RTVE Play.

Conexión Vintage descubre lo que fue La Carrera de la Paz, la prueba ciclista conocida como el Tour del Este. A partir de entonces, todo fue tirar del hilo hasta llegar a conformar el Conexión Vintage dedicado a la Carrera de la Paz.

La carrera conocida coloquialmente como el Tour del Este por sus similitudes con el Tour de Francia es la protagonista de un Vintage presentado por Felipe Fernández y que contará con los dos únicos españoles que llegaron a subirse al podio de la prueba más importante más allá del Telón de Acero. Aquella edición de 1975 en la que España envió por primera vez a un equipo compuesto por ciclistas amateur a competir a la Alemania Oriental, Checoslovaquia y Polonia centrará el grueso del programa.

En esa 28ª edición, el conjunto español dirigido porse apuntó dos victorias de etapa y fue el país occidental en la clasificación por equipos. Don Ramón Mendiburu Ibarburu fue el seleccionador que se atrevió a guiar a España en su debut en la Carrera de la Paz, allá por 1975.

Se recorrerá, además los inicios de la carrera en las décadas de los 50 y 60, y la década de los 80, en la que tal vez la carrera elevó su nivel al punto más alto. Una historia ciclista apasionante para las épocas en las que el calor invitar a desempolvar la bici y galopar terrenos desconocidos. Como hicieron a partir de 1989 grandes estrellas del ciclismo soviético al fichar por equipos occidentales para competir en las grandes vueltas europeas.

Ciclistas inolvidables como Marcos Pereda aportará al programa una visión global de lo que significó esta prueba para la historia del ciclismo. Lunes por la noche, a las 0:00 horas, en Teledeporte y RTVE Play: Conexión Vintage 'Carrera de la Paz'





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