Conductor de autobús arrestado y acusado de homicidio después de accidente que dejó cinco muertos en Virginia

Un conductor de autobús de 48 años fue arrestado y acusado de dos cargos de homicidio sin premeditación después de un accidente que dejó cinco muertos y decenas de heridos cerca de Quantico, Virginia. Las autoridades investigan las acciones del conductor antes del accidente y han determinado que existía causa probable para establecer que el conductor del autobús causó el accidente y que conducía de manera criminalmente negligente.

Un conductor de autobús de 48 años fue arrestado y acusado de dos cargos de homicidio sin premeditación después de un accidente que dejó cinco muertos y decenas de heridos cerca de Quantico , Virginia .

El accidente ocurrió cuando el autobús, que viajaba a alta velocidad, chocó contra varios vehículos que se encontraban en una zona de obras en la Interestatal 95. El conductor, Jing S. Dong, resultó herido en el accidente y permanece hospitalizado bajo custodia. Las autoridades investigan las acciones de Dong antes del accidente y han determinado que existía causa probable para establecer que el conductor del autobús causó el accidente y que conducía de manera criminalmente negligente.

Cinco personas fallecieron en el accidente, incluidas cuatro que estaban en el mismo vehículo impactado, incluidos dos niños. La quinta víctima fue identificada como Priscilla Mafalda, de 25 años, de Worcester, Massachusetts. Otras 44 personas resultaron heridas debido al accidente, de las cuales tres sufrieron lesiones críticas. Las autoridades están colaborando con la investigación del accidente y revisan la documentación de capacitación de Dong, su historial como conductor y sus registros de licencia en Nueva York





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Accidente Autobús Homicidio Virginia Quantico

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Galicia intensifica las labores de prevención contra los incendios: 'Las quemas controladas son una gran arma'Es el fuego contra el fuego. Acompañamos a los agentes forestales en una de estas actuaciones para saber cómo trabajan en las semanas previas a la temporada de alto riesgo en el monte: 'Son momentos clave'.

Read more »

Reuniones: de agujero negro a sistema nervioso de la empresaLas reuniones -sobre todo las inútiles- han sido desde siempre el símbolo perfecto de la ineficiencia corporativa y uno de los ladrones de tiempo más temidos en las compañías....

Read more »

Las Banderas Azules impulsan el turismo prémium en las costas españolasEspaña vuelve a liderar el ránking internacional de Banderas Azules con 677 playas reconocidas, además de 111 puertos deportivos y seis embarcaciones turísticas. El distintivo,...

Read more »

Apoyo unánime de las leyendas del Real Madrid a Florentino Pérez de cara a las eleccionesLas leyendas del Real Madrid muestran su respaldo a Florentino Pérez en la antesala de las elecciones presidenciales, con mensajes de Doncic, Pepe, Casemiro y otros.

Read more »