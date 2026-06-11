Condiciones indignas en el campamento de Las Raíces y exclusión de migrantes en la visita de León XIV a Tenerife

Algunos usuarios del campamento que visitará León XIV este viernes en Tenerife afirman que se ha instalado una carpa 'mejor acondicionada' que el resto de las instalaciones y que no todos podrán saludar al pontífice. Las 'condiciones indignas' del campamento de Las Raíces empujan a un grupo de migrantes a otra huelga de hambre. Entre los actos previstos está la visita al centro de acogida de migrantes del más grande de toda Canarias. Según ha adelantado Accem, la ONG que gestiona el centro, el pontífice dará un discurso frente a los usuarios y trabajadores del centro, tanto de la entidad como del Ministerio de Migraciones. También habrá trabajadores de Cruz Roja y los usuarios leerán un discurso. Sin embargo, algunos de los migrantes acogidos allí han denunciado a este periódico que han sido excluidos del encuentro.

Algunos usuarios del campamento que visitará León XIV este viernes en Tenerife afirman que se ha instalado una carpa 'mejor acondicionada' que el resto de las instalaciones y que no todos podrán saludar al pontífice.

Las 'condiciones indignas' del campamento de Las Raíces empujan a un grupo de migrantes a otra huelga de hambre. Entre los actos previstos está la visita al centro de acogida de migrantes del más grande de toda Canarias. Según ha adelantado Accem, la ONG que gestiona el centro, el pontífice dará un discurso frente a los usuarios y trabajadores del centro, tanto de la entidad como del Ministerio de Migraciones.

También habrá trabajadores de Cruz Roja y los usuarios leerán un discurso. Sin embargo, algunos de los migrantes acogidos allí han denunciado a este periódico que han sido excluidos del encuentro. Un usuario, que prefiere no dar su nombre por miedo a represalias, asegura que junto a otros compañeros expresó su voluntad de participar en el encuentro y de elaborar un discurso propio para leerlo frente al Papa.

Sin embargo, desde la entidad rechazaron su propuesta por 'protocolo' y porque ya habían sido seleccionados otros usuarios para la lectura del texto.

'Mi idea era elaborar un discurso junto a compañeros de otras pateras distintas a la mía y poder expresarnos', cuenta a esta redacción en una conversación telefónica. El joven afirma que tampoco podrá saludar a León XIV, ya que solo podrá participar en el acto un grupo reducido.

El sociólogo e investigador del CSIC en Tenerife, Lorenzo Caglioni, que está realizando una investigación sobre migraciones desde África Occidental, cuenta que otros usuarios con los que tiene contacto le han trasladado su preocupación por no poder encontrarse con León XIV. Según el investigador, los jóvenes le han expresado una gran frustración porque muchos deseaban poder encontrarse personalmente con el Papa y transmitirle sus experiencias.

'Nos informaron de que ya han sido seleccionadas cuatro personas cristianas para leer discursos preparados con motivo de la visita', añade. 'Al mismo tiempo, muchos residentes consideran que las personas elegidas no representan necesariamente a quienes más desean expresar sus experiencias y preocupaciones', subraya.

Caglioni trabaja en un proyecto Marie Curie financiado por la Unión Europea que se desarrolla en Tenerife y también en los principales lugares de origen de las personas que llegan a Canarias a través de la ruta atlántica, especialmente Senegal y Gambia. La investigación, que le ha permitido estar en contacto con diferentes usuarios de Las Raíces, 'busca dar voz tanto a quienes han llegado a las islas como a quienes desean migrar, pero finalmente no lo hacen, ya sea por miedo, porque fueron retornados a sus países de origen o porque distintas circunstancias les llevaron a abandonar el proyecto migratorio'.

Los testimonios a los que ha tenido acceso este periódico señalan que se ha colocado una carpa nueva para la visita que cuenta con 'camas nuevas, mejores materiales y unas condiciones notablemente superiores a las del resto de las instalaciones'.

'La percepción general es que será esta carpa la que se mostrará al Papa, mientras que no se le permitirá acceder a las zonas donde reside la mayoría de las personas migrantes', explica Caglioni. Este periódico ha preguntado a Accem por estas afirmaciones, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta. Por otra parte, algunos de estos usuarios han expresado su temor a protestar por la situación tras recibir 'advertencias sobre posibles repercusiones legales o administrativas'.

'Nos informaron de que, cuando algunos jóvenes comenzaron a organizarse para expresar su desacuerdo con esta situación, fueron inmediatamente intimidados por miembros del personal. Según un testimonio, se les dijo explícitamente que eran 'personas ilegales' y que, si intentaban protestar o generar problemas durante la visita, 'les destruirían los papeles'. El joven con el que ha podido conversar Canarias Ahora manifiesta su tristeza y su decepción: 'Yo aquí no tengo a mi familia, y me siento solo en esta lucha'.

Otros usuarios han subrayado que esta reivindicación 'no es únicamente para ellos', sino también para las personas migrantes que llegarán en el futuro y que la visita del Papa representa una oportunidad importante para dar visibilidad a los problemas que afectan a los migrantes: 'No nos dejan expresar nuestros problemas, nuestras emociones, todo lo que hemos vivido en el mar. Solo nosotros podemos contar lo que pasó'





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