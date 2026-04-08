Condenan a 15 años de cárcel a la 'Reina de la Ketamina' por la muerte de Matthew Perry

Jayvee Sangha, conocida como 'Reina de la Ketamina', fue sentenciada a 15 años de prisión por su papel en el suministro de ketamina al actor Matthew Perry, quien falleció en 2023. La sentencia es el resultado de su declaración de culpabilidad por cinco delitos federales.

Un tribunal estadounidense ha dictaminado una sentencia de 15 años de prisión contra Jayvee Sangha , conocida como la 'Reina de la Ketamina', por su participación en el suministro de ketamina a Matthew Perry , el reconocido actor de la icónica serie ' Friends ', quien falleció en octubre de 2023.

La sentencia se deriva de la declaración de culpabilidad de Sangha el pasado septiembre, en la que se le encontraron responsables de cinco delitos federales, incluyendo tres cargos por distribución de ketamina, uno por operar un local vinculado al tráfico de drogas y otro por distribución de ketamina que resultó en 'muerte o lesiones corporales graves' para la víctima. Sangha, quien poseía doble nacionalidad estadounidense y británica, lideraba una operación de narcotráfico a gran escala desde su residencia en Hollywood, según un comunicado emitido por la Fiscalía del distrito central de California, donde se especifica que Sangha ha permanecido bajo custodia desde agosto de 2024. La investigación reveló que Sangha colaboró con Erik Fleming, de 56 años, residente de Hawthorne, para vender a Perry 51 viales de ketamina. Esta sustancia fue entregada al asistente personal del actor, quien posteriormente administró la ketamina al menos en tres ocasiones, contribuyendo directamente a la trágica muerte de Perry. \La gravedad del caso se acentúa por el hecho de que Sangha continuó vendiendo ketamina a otras personas incluso después de conocer la muerte de Perry, evidenciando una preocupante indiferencia hacia la vida humana. Los fiscales a cargo del caso enfatizaron que Sangha priorizó las ganancias económicas sobre el bienestar de las personas, y que sus acciones causaron un profundo dolor a las familias y seres queridos de las víctimas. Este caso ha generado un gran impacto mediático, no solo por la fama de la víctima, sino también por la complejidad del delito y las implicaciones relacionadas con el abuso de sustancias en la industria del entretenimiento. La muerte de Matthew Perry, quien estaba recibiendo terapia de infusión de ketamina para tratar la depresión y la ansiedad, fue declarada accidental tras la realización de la autopsia, que reveló que el actor fue hallado sin vida en su domicilio de Los Ángeles (California, Estados Unidos), en circunstancias que sugerían un ahogamiento en el jacuzzi. \Además de la condena a Sangha, el caso ha involucrado a otros individuos. Un médico, implicado en el suministro de ketamina a Perry, fue sentenciado a 30 meses de prisión en diciembre pasado, mientras que otro profesional de la salud recibió una condena de 3 años tras declararse culpable de conspiración para distribuir ketamina. Estas sentencias reflejan la seriedad con la que las autoridades judiciales están tratando este caso y la determinación de responsabilizar a todos aquellos que contribuyeron directa o indirectamente a la muerte del actor. Las investigaciones y los juicios han puesto de manifiesto la complejidad de la adicción y el abuso de sustancias, así como la importancia de regular el acceso a medicamentos como la ketamina, que, si bien puede ser efectiva en el tratamiento de ciertas condiciones médicas, también presenta riesgos significativos si se utiliza de manera inadecuada o se abusa de ella. La historia de Matthew Perry, conocido por su papel de Chandler Bing en la serie 'Friends', ha conmovido a millones de personas en todo el mundo y su trágica muerte ha impulsado un debate sobre la salud mental, la adicción y el acceso a la atención médica en la industria del entretenimiento





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