Condenan a 15 años a la 'reina de la ketamina' por la muerte de Matthew Perry

Jayvee Sangha es sentenciada por su participación en la venta de ketamina que causó la muerte del actor Matthew Perry. La sentencia refleja la gravedad de las acciones y el impacto en la comunidad.

Un tribunal estadounidense ha dictaminado una sentencia de 15 años de prisión contra Jayvee Sangha, apodada la 'reina de la ketamina', por su involucramiento en la trágica muerte del actor Matthew Perry . El fallecimiento de Perry, famoso por su icónico papel en la serie ' Friends ', ocurrió en 2023 debido a una sobredosis.

Sangha, poseedora de nacionalidad estadounidense y británica, se declaró culpable el pasado septiembre de cinco cargos federales, los cuales incluyen tres relacionados con la distribución de ketamina, uno por operar un establecimiento vinculado al tráfico de drogas y otro por distribución que resultó en 'muerte o lesiones corporales graves' a la víctima. La Fiscalía del distrito central de California emitió un comunicado destacando que Sangha 'dirigió durante años un negocio de narcotráfico a gran escala desde su residencia en Hollywood'. Además, el comunicado señala que Sangha ha estado bajo custodia desde agosto de 2024. La acusación detalla cómo Sangha colaboró con Erik Fleming, de 56 años y residente de Hawthorne, para vender a Perry 51 viales de ketamina. Estos viales fueron entregados a Kenneth Iwamasa, asistente personal del actor, quien, según la investigación, inyectó la sustancia a Perry al menos tres veces, culminando en su muerte. Los fiscales, en su acusación, enfatizaron que Sangha continuó vendiendo ketamina incluso después de conocer la muerte de Perry, lo que, a su juicio, evidencia 'una frialdad insensible y un desprecio por la vida'. 'Priorizó las ganancias sobre las personas, y sus acciones causaron un inmenso dolor a las familias y seres queridos de las víctimas', afirmaron. \El caso de Matthew Perry ha destapado una compleja red de tráfico de drogas y negligencia médica. Además de la sentencia de Sangha, el tribunal estadounidense condenó en diciembre pasado al doctor Salvador Plasencia a 30 años de prisión en conexión con el mismo caso. Marc Chávez también fue sentenciado a tres años tras declararse culpable de conspiración para distribuir ketamina. La investigación ha revelado que Perry, conocido por su papel de Chandler Bing en 'Friends', estaba 'recibiendo terapia de infusión de ketamina para la depresión y la ansiedad'. La autopsia del actor reveló que fue encontrado sin vida en su domicilio de Los Ángeles, California, presumiéndose que falleció ahogado en un jacuzzi. La ketamina, una sustancia que puede ser utilizada en entornos médicos, ha sido mal utilizada en este caso, causando una gran consternación entre los fanáticos y colegas de Perry.\La gravedad de este caso radica en la combinación de factores que condujeron a la muerte de una figura pública tan querida. La venta ilegal de ketamina, la negligencia de aquellos involucrados en la distribución y administración de la sustancia, y la vulnerabilidad del actor, quien buscaba alivio para sus problemas de salud mental, han resultado en una tragedia que ha conmocionado al mundo del entretenimiento. Las autoridades continúan investigando para esclarecer todos los detalles y asegurar que los responsables rindan cuentas por sus acciones. El juicio y la sentencia a Sangha sirven como un recordatorio sombrío de las consecuencias devastadoras del tráfico de drogas y la importancia de la regulación y supervisión de sustancias médicas, además de resaltar la importancia de la salud mental





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